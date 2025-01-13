Лучшие музеи в Сергиев Посаде: где посмотреть игрушки Романовых и попробовать дореволюционную кухню

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Музей — прекрасное место для семейного времяпрепровождения. Во время экскурсий можно расширить кругозор, увидеть своими глазами предметы старины. О том, какие музеи лучше посетить в Сергиеве Посаде — в материале «Радио 1».
Музей игрушек в Сергиев Посаде
Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама хранит более 150 тысяч народных, промышленных и уникальных игрушек России, стран Запада, Востока, Америки. Наиболее ценные экспонаты — игрушки, принадлежавшие царскому дому Романовых.
Еще музей проводит мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол и бумажных игрушек, росписи деревянных игрушек.
Музей работает со среды по воскресенье. С 10:00 до 17:30 и располагается по адресу проспект Красной Армии, дом 123.
Цена за входной билет на посещение экспозиции музея начинается от 300 рублей. Музей также предоставляет льготы для студентов, детей, ветеранов.
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Музей «Конный двор»В залах музейного комплекса «Конный двор» представлены археологические находки VI тыс. до н.э. — I тыс. н.э. Посетители могут посмотреть на быт русских крестьян XIX— начала XX в., увидеть оригинальные крестьянские костюмамы и головные уборы. Среди экспонатов музея также есть первые прототипы кабриолета и автобуса.
Музей открыт к посещению во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета на семью из четырех человек на выставку составит 480 рублей (на всю семью). Музей находится по адресу улица 1-ой Ударной Армии, дом 2.
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Музей «Жили-были»В коллекциях музея крестьянского быта «Жили-были» представлены старинные предметы славянского быта и культуры. Этот частный музей находится в небольшом деревянном доме художника Виктора Багрова, который сам проводит экскурсии. Еще в музее разрешено трогать экспонаты.
Музей работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Стоимость билета на экскурсию для взрослых составляет 200 рублей, а для детей — 100 рублей. Музей располагается по адресу улица Валовая, дом 22.
Сергиевская кухмистерская (Фото: соцсети)
Сергиевская кухмистерскаяВ «Сергиевской кухмистерской» представлены разные кухонные приспособления и утварь. Также можно посетить музейное кафе, где сохранилась атмосфера кухмистерских XIX века. Здесь можно попробовать блюда по историческим рецептам. Еще есть возможность посетить театрализованную экскурсию и мастер-класс по созданию карамели ручной работы. Посетить «Сергиевскую кухмистерскую» можно только в составе сборных групп от 2 до 20 человек.
Экскурсии проходят ежедневно с 10:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 19:00 по выходным. Стоимость билета составляет 800 рублей. Музей располагается по адресу улица Карла Маркса, дом 7.
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Ольга Енгалычева