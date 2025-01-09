Пожарные спасли шесть жильцов из горящей многоэтажки под Сергиевым Посадом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры двухэтажного жилого дома пожилую женщину и эвакуировали ещё пять человек, в том числе ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошёл в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, которые заметили густой дым из окна квартиры на втором этаже. Кроме того, от соседей поступила информация о том, что в горящей квартире осталась пенсионерка 1935 года рождения.
Он добавил, что из соседних квартир эвакуировали пять человек. Троих вывели по лестничным маршам, ещё двоих, в том числе шестилетнюю девочку, – через окно с помощью трёхколенной лестницы.
Благодаря оперативным действиям огнеборцам удалось спасти людей и потушить пожар в кратчайшие сроки, заключил Чебадухин.
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«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к разведке и эвакуации жильцов. Поднявшись на второй этаж, они обнаружили в коридоре горящей квартиры пожилую женщину без сознания. Специалисты на руках вынесли пенсионерку на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали», – рассказал начальник 252-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Сергей Чебадухин.
Он добавил, что из соседних квартир эвакуировали пять человек. Троих вывели по лестничным маршам, ещё двоих, в том числе шестилетнюю девочку, – через окно с помощью трёхколенной лестницы.
Благодаря оперативным действиям огнеборцам удалось спасти людей и потушить пожар в кратчайшие сроки, заключил Чебадухин.
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Лора Луганская