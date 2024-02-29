Для госслужащих могут ужесточить наказание за нарушение этических норм

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Госдуму внесён законопроект о расширении возможностей для прекращения по инициативе работодателя контракта с госслужащими, если те совершили поступки, порочащие честь и достоинство. Об этом в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Авторы законопроекта считают, что установление специальных требований к поведению госслужащих поможет предотвратить действия, не соответствующие их статусу и нормам поведения. Сейчас уволить за такие поступки сложно. Например, при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения вне рабочего времени применение действующих оснований для увольнения по инициативе работодателя затруднительно. Ведь действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения», – пояснили в ГУРБ.Там добавили, что акцент в проекте закона сделан на том, чтобы предотвратить поведение госслужащих, которое может подорвать авторитет органов власти. Ведь в основе их работы – защита общественных интересов.
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