В Подмосковье стартовали тренировки по безопасности избирателей во время выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Представители около 100 подмосковных территориальных избирательных комиссий приняли участие в тренировке по обеспечению безопасности избирателей во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Члены избиркомов, сотрудники полиции и других ведомств учились обеспечивать безопасность при возникновении террористической угрозы во время проведения голосования на выборах президента. Тренировка проходила на смоделированном избирательном участке. Сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб вместе с членами участкового избиркома отработали алгоритм действий с момента обнаружения похожего на взрывное устройство предмета до завершения работы оперативных служб», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Там отметили, что подобные тренировки проводятся во всех городских округах Московской области.
К выборам в Подмосковье откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
Также жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.
С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.
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Лора Луганская