Для членов подмосковных избиркомов составят памятку по цифровой безопасности

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Председатели территориальных избирательных комиссий Подмосковья собралась на стратегическую онлайн-сессию на тему «Цифровая гигиена: знать, применять, получать результат». Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Цель проведения такой сессии – выработка конкретных действий и способов защиты информации и, что крайне важно, внедрение выработанной методики среди участковых комиссий. В роли модератора выступила эксперт в области коммуникаций, лидерства, управления изменениями, руководитель КГ «Технологии влияния» Мария Клочко.Результаты работы сессии будут изложены в специальной памятке, которую смогут использовать все члены избирательных комиссий Московской области как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни.
В преддверии выборов в Московской области проводится информирование жителей. К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.
Поквартирный обход избирателей они начали в минувшую субботу. Адресное информирование продлится до 7 марта.
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Лора Луганская