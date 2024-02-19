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Для членов подмосковных избиркомов составят памятку по цифровой безопасности

19 февраля 2024, 19:17
Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Председатели территориальных избирательных комиссий Подмосковья собралась на стратегическую онлайн-сессию на тему «Цифровая гигиена: знать, применять, получать результат». Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Цель проведения такой сессии – выработка конкретных действий и способов защиты информации и, что крайне важно, внедрение выработанной методики среди участковых комиссий. В роли модератора выступила эксперт в области коммуникаций, лидерства, управления изменениями, руководитель КГ «Технологии влияния» Мария Клочко.
Результаты работы сессии будут изложены в специальной памятке, которую смогут использовать все члены избирательных комиссий Московской области как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни.


Члены подмосковных избиркомов активно готовятся к выборам президента России, которые для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В преддверии выборов в Московской области проводится информирование жителей. К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Поквартирный обход избирателей они начали в минувшую субботу. Адресное информирование продлится до 7 марта.

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Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального*
Байден заявил о возможности введения новых санкций против России
19 февраля 2024, 19:24

Фото: IStock/Vladimir18

Президент США Джо Байден заявил о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Как сообщает агентство, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального*.
«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал американский лидер журналистам.
Байден также выразил надежду, что смерть Навального* может повлиять на решение Палаты представителей Конгресса в отношении дополнительной помощи Украине в положительную сторону.

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#смерть
#байден
#россия
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Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС
19 февраля 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/butenkow

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что при создании армии Евросоюза пострадают европейские народы.
Он пояснил, что такая наднациональная армия будет тем и опасна, что она не будет привязана ни к одному из народов, она не будет иметь демократической и национальной законности.

«Если мы дадим Европейскому союзу армию, если Урсула фон дер Ляйен, например, станет главой армии, то я думаю, что первыми жертвами этой армии станут сами европейские народы, которые хотели бы покинуть ЕС», — пояснил в беседе с NEWS.ru Филиппо.

Идея создания армии ЕС вызвана, по словам политика, нагнетанием антироссийских настроений в регионе, а также заявлениями Дональда Трампа против НАТО.

Ранее Флориан Филиппо заявлял, что желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать.

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#военные
#армия
#ес
#нато
#франция
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На Украине дерусифицировали суда, переименовав их в честь российских городов
19 февраля 2024, 17:19

Фото: istockphoto/skostin1951

Украинское Дунайское пароходство (УДП) достаточно странным образом дерусифицировало названия 23-х кораблей, входящих в его состав. Дело в том, что суда были переименованы в честь российских городов.
Генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко написал в своей социальной сети, что переименование кораблей помогло избавиться от имён деятелей коммунистического режима и названий российских городов на бортах. Очередная акция по борьбе со всем, что связано с Россией и Советским Союзом, казалось бы, удалась. Однако есть некоторые странности.

Например, Москаленко написал, что корабль «Хабаровск» теперь будет называться «Мариуполь», а судно «Иваново» переименовано в «Геническ». Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, а Геническ входит в состав Херсонской области. Оба региона вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Кроме того, корабль «Звенигород» теперь называется «Севастополь». Город федерального значения Севастополь стал частью России ещё в марте 2014 года. Вызывает недоумение желание киевских властей бороться с русским влиянием, называя корабли в честь российских городов.

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#корабль
#звенигород
#севастополь
#мариуполь
#хабаровск
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Япония стала самым крупным спонсором Украины с начала 2024 года
19 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

С начала 2024 года Япония стала самым крупным поставщиком финансовой помощи Украине, об этом сообщил министр финансов Украины Игорь Уманский.
«Япония в первые месяцы 2024 стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву — по итогам I квартала сумма составит около $2,2 млрд», — заявил Уманский.

При этом, в конце января 2024 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Япония стала единственной страной, выделившей помощь Киеву с начала года. По его словам, весь январь Киев не получал ни копейки помощи ни от одного из союзников в Соединённых Штатах и Европе, однако, 31 января поступило 390 миллионов долларов от Японии. Тогда Железняк также отметил, что 89,8 миллионов от этой суммы — грантовая часть, остальные же деньги Япония передала Украине в качестве займа.

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#япония
#украина
#финансирование
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В Кабмине РФ одобрили законопроект о штрафах за срыв подготовки теробороны
19 февраля 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект, согласно которому будут введены штрафы в размере до 50 тысяч рублей за неисполнение задач по организации территориальной обороны в субъектах Российской Федерации.
Сумма штрафов будет установлена в пределах от 30 до 50 тысяч рублей, передаёт ТАСС. В пояснительной записке к документу уточняется, что мероприятия по организации территориальной обороны в России направлены на защиту интересов и безопасности страны, обеспечение общественной безопасности, охрану порядка, охрану военных, ключевых государственных и специальных объектов, объектов транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

За неисполнение должностными лицами обязанностей по осуществлению указанных мероприятий предлагается ввести штрафные санкции. Обязанность по рассмотрению административных дел об этих правонарушениях будет возложена на военные комиссариаты.

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#охрана
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#законопроект
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Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников
19 февраля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

России необходимо наращивать производство беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что страна имеет хорошие танки и ракеты, полный ядерный арсенал, но вот производству дронов до недавнего времени уделялось мало внимания, передает РИА Новости. Сейчас их начали производить, но не в тех масштабах, которые необходимы, добавил зампред Совбеза РФ. Эффективность беспилотников получила яркое подтверждение в ходе специальной военной операции на Украине. Достаточно вспомнит российские БПЛА «Ланцет», ставшие настоящим проклятием для ВСУ.

По словам Дмитрия Медведева, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать производство дронов под контролем министерства обороны РФ. Он также указал, что оборотной стороной использования беспилотников является контрбатарейная борьба, в том числе радиоэлектронная борьба (РЭБ). Средства РЭБ — очень сложные устройства, которые слабо защищены и их легко вывести из строя. Их производству и совершенствованию также будет уделено пристальное внимание, заключил Дмитрий Медведев.

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В ФРГ сообщили, что следят за постами в соцсетях Медведева
В ФРГ приняли к сведению слова Медведева о применении арсенала РФ по Германии
19 февраля 2024, 16:04

Фото: iStock/vadimrysev

В Германии сообщили, что приняли к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении всего арсенала России по Берлину, об этом сообщил сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Ранее Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети X, что если кто-нибудь попробует вернуть Россию к границам 1991 года, то весь российский ядерный потенциал будет направлен по Берлину, Лондону, Вашингтону, а также другим целям, которые уже введены в полётные цели российского оружия.

«Мы приняли это к сведению», — заявил журналистам Хебештрайт.

Напомним, ранее Медведев заявил, что сейчас перед Российской Федерацией стоят весьма непростые задачи, которые напрямую определяют её будущее.

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#германия
#россия
#дмитрий медведев
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Политолог Оленченко заявил о желании США иметь рычаги давление на Косово
19 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил проект США по «поддержке независимых СМИ» Косова желанием Вашингтона оказывать давление на косовское общество.
«Сама постановка вопроса о независимых СМИ Косова говорит о том, что американцев этот вопрос беспокоит. Наверное, они хотели бы под предлогом «независимых медиа» создать те, которые ими бы косвенно контролировались и которые проводили бы американскую точку зрения», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Политический обозреватель Андрей Перла, в свою очередь, заявлял, что западные страны и их «подопечные» проводят постоянную русофобскую политику, не оставляют попытки влиять на ум людей и любой информационный повод подчиняют своей антироссийской стратегии.

«А она заключается в том, чтобы постоянно твердить: мол, люди в России хотят нормализации, люди хотят вернуться к обычной жизни, в счастливое «до войны», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове. Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.

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#политика
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В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей
МИД РФ: Смерть Навального* активизирует оппозицию за рубежом и повлияет на явку избирателей
19 февраля 2024, 15:01

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В министерстве иностранных дел России оценили, как смерть оппозиционера Алексея Навального* повлияет на предстоящие выборы.
Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович предположил, что ситуация может отразиться на явке избирателей. Также смерть Навального может активизировать оппозицию в других странах.
«То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном», — цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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#выборы
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