Для граждан организуют «прямую линию» по антикоррупционному просвещению

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Московская городская военная прокуратура 10 декабря с 9 до 17 часов проведёт «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие будет проводиться в рамках компетенции органов военной прокуратуры. Звонить можно по телефону 8(495) 941-08-26.
Цель работы «прямой линии» – повышение уровня гражданской активности в решении вопросов противодействия коррупции.
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