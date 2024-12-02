Уволившийся из ВСУ генерал Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине

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Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса «опускаются руки» и он все меньше помогает армии. Об этом информирует «Страна.ua».
По его словам, раньше бизнес активно помогал ВСУ, однако теперь у его представителей нет никакого желания это делать. Марченко пояснил, что на сегодняшний день большинство украинских предпринимателей заинтересованы в продаже своего бизнеса, а также в переезде в другую страну.
Марченко, по данным из открытых источников, уволился из украинской армии в начале прошлого месяца по состоянию здоровья.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Марченко, по данным из открытых источников, уволился из украинской армии в начале прошлого месяца по состоянию здоровья.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова