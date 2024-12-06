В Татарстане заявили, что все уроки в школе должны быть антикоррупционными

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Воспитание через учебный процесс должно происходить на всех уроках, а не каком-то отдельном, в том числе формирование неприятия коррупции. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, главная задача системы образования — воспитание патриотизма, борьбы со злом и коррупцией.
«Все предметы должны быть антикоррупционными. На уроках литературы изучение произведений великих писателей можно связать с жизнью. Формирование гражданской позиции, в том числе против коррупции, идет на всех уроках: математики, физики, биологии, химии, труда», — пояснил Хадиуллин в беседе с «Татар-информ».Министр также добавил, что конкурсы и другие творческие задачи антикоррупционной направленности воспитывают не только школьников, но и их родителей, которые помогают своим детям.
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