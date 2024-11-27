Очередного министра обороны Китая подозревают в коррупции

Фото: iStock/Fotonen
В Китае начали расследование по обвинению в коррупции главы Минобороны адмирала Дун Цзюня. Об этом сообщает The Financial Times.
Следствие в отношении коррупционных действий Цзюня проходит в рамках более масштабного расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая. Источники издания сообщают, что лидер КНР Си Цзиньпин начал крупное расследование в отношении руководства НОАК, а Дун Цзюнь «попал в ловушку». При этом не уточняется, в чем именно обвиняют главу МО страны.
Суд будут проходить в закрытом режиме, публично могут объявить лишь об отставке Цзюня.
Он вступил на пост главы МО Китая в декабре 2023 года и стал уже третьим подряд министром, которого подозревают в коррупционной деятельности.
Офицеры и официальные лица ВС США предполагают, что Си Цзиньпин не доверяет своим вооруженным силам, а это отрицательно скажется на создании потенциала для вторжения на Тайвань к 2027 году.
Читайте также:
Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки
Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент
МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина
Суд будут проходить в закрытом режиме, публично могут объявить лишь об отставке Цзюня.
Он вступил на пост главы МО Китая в декабре 2023 года и стал уже третьим подряд министром, которого подозревают в коррупционной деятельности.
Офицеры и официальные лица ВС США предполагают, что Си Цзиньпин не доверяет своим вооруженным силам, а это отрицательно скажется на создании потенциала для вторжения на Тайвань к 2027 году.
Читайте также:
Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки
Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент
МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина
Элина Позднякова