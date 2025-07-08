Для иностранцев подготовили памятку по получению российской сим-карты

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Иностранным гражданам для получения сим-карты российского оператора связи необходимо получить СНИЛС и создать учётную запись на портале «Госуслуги». Об этом напомнили в Роскомнадзоре.



«Первый шаг заключается в получении СНИЛС. Для этого нужно подготовить нотариально заверенный документ, удостоверяющий личность и обратиться в Соцфонд России, офис «Мои документы» или к работодателю. СНИЛС будет выдан в течение пяти дней», — говорится в сообщении.
Затем, используя паспорт и СНИЛС, нужно открыть учётную запись на «Госуслугах». Сделать это можно в МФЦ или банке, тогда номер телефона не требуется. Далее следует зарегистрировать в банке биометрию. И после этого можно обращаться в салон связи для оформления сим-карты.

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Фото: пресс-служба Роскомнадзора
Лев Каштанов

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