Путин ужесточил штрафы за несообщение в военкомат при переезде

07 июля 2025, 17:49

Путин подписал закон, повышающий штрафы за несообщение в военкомат при переезде

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Закон, повышающий штрафы за несообщение в военкомат при переезде, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте для официальной публикации правовых актов.