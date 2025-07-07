Путин ужесточил штрафы за несообщение в военкомат при переезде
Закон, повышающий штрафы за несообщение в военкомат при переезде, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте для официальной публикации правовых актов.
Таким образом административный штраф составит до 20 тысяч рублей, если гражданин не сообщит о не подтвержденном регистрацией переезде в военкомат, либо орган, который осуществляет первичный воинский учет.
Такой же штраф последует при неявке в военкомат в установленные сроки при переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией. Перед этим сообщалось о подписании Путиным закона, который позволяет лицам без гражданства служить в российской армии. В федеральное законодательство внесут соответствующие изменения.
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