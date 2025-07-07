В Московской области запустят сервис «Кадры» для работодателей и соискателей

07 июля 2025, 18:16

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Подмосковный Мининвест разрабатывает специальную платформу «Кадры» для поиска работы. Региональные компании смогут размещать там свои вакансии, а учебные заведения – программы обучения. Об этом на встрече с бизнесом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«Новый цифровой сервис позволит не только находить новых специалистов, но и обеспечит информационный доступ к программам переподготовки и повышения квалификации. Он будет абсолютно бесплатным как для работодателей, так и для соискателей, а также для образовательных учреждений. Планируем запустить «Кадры» на Инвестиционном портале уже в этом году», – сказала Зиновьева.