В Московской области запустят сервис «Кадры» для работодателей и соискателей
Подмосковный Мининвест разрабатывает специальную платформу «Кадры» для поиска работы. Региональные компании смогут размещать там свои вакансии, а учебные заведения – программы обучения. Об этом на встрече с бизнесом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Новый цифровой сервис позволит не только находить новых специалистов, но и обеспечит информационный доступ к программам переподготовки и повышения квалификации. Он будет абсолютно бесплатным как для работодателей, так и для соискателей, а также для образовательных учреждений. Планируем запустить «Кадры» на Инвестиционном портале уже в этом году», – сказала Зиновьева.Зампред обсудила с предпринимателями вопросы трудоустройства и выращивания кадров обсудила в Ленинском городском округе. Мероприятие собрало представителей около 30 промышленных предприятий и финансовых институтов, правительства региона и местной администрации.
Участник встречи, производитель сыра и сырных продуктов «Рота-Рост» из Ленинского, отметил, что выпускники сталкиваются с непростым периодом самостоятельного поиска работы. Поэтому и работодателю, и соискателю было бы удобно, если бы существовала единая база работодателей и выпускников институтов, техникумов и училищ.