Милонов предложил увеличить отпуск многодетным семьям
Отпуск для всех многодетных семей предложил увеличить депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пишет «Татар-информ», количество отпускных дней будет зависеть от числа детей.
«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», — прокомментировал депутат.Он подчеркнул, что у предложения просто сократить многодетным семьям рабочий день имеются подводные камни. В частности, речь идет о сложности поиска работы многодетными, ведь работодатель сможет брать их только на гибкий график. Милонов заключил, что при таком подходе у не многодетных будет больше преимуществ, нежели у многодетных.