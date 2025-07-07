Милонов предложил увеличить отпуск многодетным семьям

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Отпуск для всех многодетных семей предложил увеличить депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пишет «Татар-информ», количество отпускных дней будет зависеть от числа детей.



«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», — прокомментировал депутат.
Он подчеркнул, что у предложения просто сократить многодетным семьям рабочий день имеются подводные камни. В частности, речь идет о сложности поиска работы многодетными, ведь работодатель сможет брать их только на гибкий график. Милонов заключил, что при таком подходе у не многодетных будет больше преимуществ, нежели у многодетных.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0