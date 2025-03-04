Для иностранцев создали инструкцию по получению российской sim-карты

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Новые правила по обороту sim-карт российских операторов связи действуют в стране в соответствии с законом, принятым 8 августа 2024 года, теперь для приобретения и активации sim-карт необходим документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и регистрация на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба правительства РФ.
Пошаговую инструкцию по получению российской sim-карты выпустили для иностранцев. Следуя инструкции, иностранный гражданин сможет стать клиентом любого из российских сотовых операторов в течение нескольких дней. При этом если у иностранца уже оформлен СНИЛС, процесс упростится до одного дня.
Отмечается, что для начала процесса оформления иностранному гражданину понадобится нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность.
Фото: пресс-служба правительства РФ
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Отмечается, что для начала процесса оформления иностранному гражданину понадобится нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность.
Инструкция
Фото: пресс-служба правительства РФ
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Лев Каштанов