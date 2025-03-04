Для иностранцев создали инструкцию по получению российской sim-карты

В народных обычаях 5 марта — день Льва-катальщика или Катыша. Наши предки в этот день катались по последнему снегу, отсюда и название. Православная церковь в эту дату вспоминает епископа Льва Катанского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».