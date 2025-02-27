Жителям Подмосковья напомнили об официальных соцсетях властей региона

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У министерств, ведомств и должностных лиц Московской области есть официальные страницы в соцсетях и мессенджерах, использование этих платформ позволяет не только оперативно размещать актуальную для жителей информацию, но и получать обратную связь.
В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ведёт канал под названием «Воробьёв LIVE» в мессенджере Telegram. Там ежедневно появляются новости о жизни Подмосковья и о действиях и планах властей. У канала более 100 тысяч подписчиков. Комментарии к публикациям открыты, что позволяет любому желающему непосредственно задать вопрос главе региона.
Telegram-каналы ведут и многие главы подмосковных округов — Красногорска, Реутова, Одинцовского, Пушкинского и других. Кроме того, ряд чиновников и ведомств держит связь с населением через страницы в соцсети «ВКонтакте». Ссылки на официальные аккаунты в соцсетях расположены на сайтах областных министерства и окружных администраций.
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Telegram-каналы ведут и многие главы подмосковных округов — Красногорска, Реутова, Одинцовского, Пушкинского и других. Кроме того, ряд чиновников и ведомств держит связь с населением через страницы в соцсети «ВКонтакте». Ссылки на официальные аккаунты в соцсетях расположены на сайтах областных министерства и окружных администраций.
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Лев Каштанов