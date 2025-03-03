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Жителям Подмосковья рассказали о новом способе заплатить за ЖКУ без комиссии

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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У жителей одиннадцати округов Московской области появилась ещё одна возможность оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии: теперь они могут воспользоваться системой быстрых платежей. Информацию об этом пресс-служба МинЖКХ Подмосковья разметила на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на МосОблЕИРЦ.
«Заплатить за ЖКУ без комиссии через систему быстрых платежей могут жители Волоколамска, Электрогорска, Дзержинского, Талдома, Дубны, Реутова, Жуковского, Рузы, Зарайска, Павловского Посада и Можайска. Теперь на их квитанциях рядом с QR-кодами для оплаты через банковское приложение и в отделении банка будут размещать QR-коды для оплаты через СБП», — говорится в сообщении.
Для оплаты через СБП нужно будет выбрать один из двух QR-кодов — с добровольным страхованием или без него, а затем отсканировать код с помощью мобильного приложения «Сканер» или банковского приложения. Далее надо перейти по ссылке на предплатёжную страницу, проверить корректность отобразившихся данных, указать электронную почту для получения чека, нажать кнопку «Перейти к оплате» и сделать платёж.

На странице МинЖКХ Московской области в сети «ВКонтакте» регулярно публикуется актуальная информация, касающаяся сферы жилищно-коммунального хозяйства, а открытые комментарии позволяют получать обратную связь от населения.

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В Подмосковье за неделю расселили из авариного жилья около 100 человек
03 марта 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девяносто восемь человек расселили из аварийного жилья в семи округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Было расселено 37 аварийных помещений общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Расселение провели в округах Ступино, Рузский, Серпухов, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Богородский и Дмитровский», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или предоставлена выкупная стоимость. Расселение проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что жильцам аварийных домов в Московской области предоставлена возможность приобрести новую жилплощадь при помощи жилищного сертификата. По сертификату жильё можно купить в любом районе Подмосковья.

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В Подмосковье выявили более 9 тыс. мест обитания редких видов
03 марта 2025, 11:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 9 тысяч мест обитания редких видов животных, растений и грибов выявили на территории Московской области в результаты мониторинга в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В настоящее время у министерства есть сведения о 9 тысячах 728 местах обитания различных охраняемых видов. В число самых интересных находок вошла орешниковая соня, которую заметила в скворечнике в Одинцовском округе местная жительница. А в Рузском округе была обнаружена редкая летучая мышь — ночница Наттерера», — говорится в сообщении.
В новых местах обитания были обнаружены также белый и чёрный аисты, орлан-белохвост, орёл-карлик, зимородок, аполлон, печальница изменчивая, ежовик коралловидный, сибирская черемша, чёрная чина и другие виды животных, грибов и растений.

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В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест
03 марта 2025, 10:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, открыли на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В деском саду есть помещения для групп детей разных возрастов, кружковые, музыкальный и физкультурный залы. Окна спален и игровых выходят в сад, благодаря чему малышей не будет беспокоить уличный шум. Детский сад построен в соответствии с современными стандартами безопасности и по принципу безбарьерной среды — вход сделан на уровне земли, без ступенек», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что детский сад построен за счёт инвестора: в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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В Подмосковье скорректировали режим работы четырёх светофоров
03 марта 2025, 10:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы четырёх светофоров оптимизировали на перекрёстках в трёх подмосковных округах — Красногорске, Дмитровском и Химках, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разметила в Telegram-канале ведомства.
«В Химках был скорректирован светофор на перекрёстке Молодёжной улицы с улицей Бабакина — там добавили особый режим работы в выходные. В Дмитрове изменения коснулись светофора, регулирующего перекрёсток Профессиональной и Ново-Рогачёвской улиц. Теперь для проезда с Ново-Рогачёвской включается отдельная фаза», — говорится в сообщении.
А в Красногорске изменили режим работы светофора на пересечении улиц Чапаева и Ново-Никольской с подключением кнопки вызова для пешеходов. Благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе. Кроме того, в посёлке Путилково округа Красногорск за счёт корректировки светофора у автобусной остановки «Торговый центр» было увеличено время проезда по Путилковскому шоссе.

Минтранс Подмосковья регулярно информирует жителей региона о событиях и проектах в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта через свой Telegram-канал, а также официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».

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Четыре подмосковных города вошли в топ-20 России по строительству квартир
03 марта 2025, 10:16

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Мытищи, Красногорск, Пушкино и Химки вошли в двадцатку российских городов с самым большим объёмом строящегося жилья в расчёте на душу населения, соответствующее исследование проведено РИА Новости.
Мытищи заняли в рейтинге четвёртое место. По состоянию на начало 2025 года там на одного жителя строится 3,41 кв. метра жилой площади. Красногорск оказался на пятом месте с 3,11 кв. метра строящегося жилья на человека. Подмосковный город Пушкино вышел на одиннадцатое место рейтинга: там строят 2,28 кв. метра жилья на человека. А Химки с показателем 2,15 кв. метра заняли тринадцатое место.

Отмечается, что первую тройку городов по строительству жилья составили Краснодар, Тюмень и Владивосток с 4,27 кв. м, 4,18 кв. м и 4,4 кв. м на человека соответственно. Москва в топ-20 не вошла.

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