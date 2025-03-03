Жителям Подмосковья рассказали о новом способе заплатить за ЖКУ без комиссии

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
У жителей одиннадцати округов Московской области появилась ещё одна возможность оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии: теперь они могут воспользоваться системой быстрых платежей. Информацию об этом пресс-служба МинЖКХ Подмосковья разметила на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на МосОблЕИРЦ.
«Заплатить за ЖКУ без комиссии через систему быстрых платежей могут жители Волоколамска, Электрогорска, Дзержинского, Талдома, Дубны, Реутова, Жуковского, Рузы, Зарайска, Павловского Посада и Можайска. Теперь на их квитанциях рядом с QR-кодами для оплаты через банковское приложение и в отделении банка будут размещать QR-коды для оплаты через СБП», — говорится в сообщении.Для оплаты через СБП нужно будет выбрать один из двух QR-кодов — с добровольным страхованием или без него, а затем отсканировать код с помощью мобильного приложения «Сканер» или банковского приложения. Далее надо перейти по ссылке на предплатёжную страницу, проверить корректность отобразившихся данных, указать электронную почту для получения чека, нажать кнопку «Перейти к оплате» и сделать платёж.
На странице МинЖКХ Московской области в сети «ВКонтакте» регулярно публикуется актуальная информация, касающаяся сферы жилищно-коммунального хозяйства, а открытые комментарии позволяют получать обратную связь от населения.
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