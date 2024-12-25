Для каширских долголетов организовали спортивный праздник

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Спортивный Новый год» устроили для участников проекта «Активное долголетие» из Каширы специалисты отделения №2 комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В рамках праздника для долголетов провели мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, эстафеты и даже хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А завершилось мероприятие совместным чаепитием с баранками у самовара», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: +7 (49669) 28-147.
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