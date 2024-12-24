В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Замглавы городского округа Кашира Светлана Зосимова поздравила с юбилеем ветерана труда, труженицу тыла Клавдию Кирееву. Юбиляр получила поздравительные письма и подарки от президента России, губернатора Московской области и главы муниципалитета.
«На долю Клавдии Павловны пришлись тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Подростком она копала окопы и работала. После войны переехала с семьёй в Баку, выучилась на электрогазосварщика. Через несколько лет перебравшись в Каширу, женщина пришла работать на местную ГРЭС. За ответственное и добросовестное отношение к делу получила звание «Ветеран труда», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Там добавили, что в 95 лет Клавдия Павловна окружена любовью и заботой большой семьи. У нее четверо детей, шестеро внуков и несколько правнуков.
Читайте также:
Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств
Каширянки завоевали награды турнира по стрельбе из пневматической винтовки
Каширских долголетов научили делать оригинальные новогодние подсвечники
Лора Луганская