В первенстве по боксу в Кашире приняли участие 20 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В спортклубе «Кашира» имени Н.П. Елисеева прошло открытое первенство городского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победителями стали Даниил Цыба и Дмитрий Климов из Каширы, а также Андрей Гусев, Егор Рыбин, Эрик Арутюнян, Ярослав Смирнов и Николай Шаров из Ожерелья.
Ещё в четырёх парах была зафиксирована ничья.
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Лора Луганская