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Для каширских долголетов организовали занятия с гимнастическими палками

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Физкультурные занятия с гимнастическими палками проводят для каширских членов клуба «Активное долголетие», этот простой спортивный снаряд помогает держать мышцы в тонусе, а упражнения на свежем воздухе насыщают лёгкие кислородом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заниматься с гимнастической палкой не только полезно, но и очень интересно. Комплекс упражнений, который выполняется с этой палкой, относят к общеразвивающим: такие тренировки заставляют работать многие группы мышц — спину, руки, ноги, грудь и поясницу», — говорится в сообщении.
12 и 13 ноября занятия с гимнастической палкой будут проходить по адресу: Кашира, улица Иванова, дом №1, время тренировки: с десяти до одиннадцати утра. Кроме того, 12 и 14 ноября занятия состоятся в микрорайоне Ожерелье — Советская улица, дом №27, с 18:00 до 19:00. 14 ноября также можно будет позаниматься в филиале дворца спорта «Юбилейный» по адресу: Кашира, Гвардейская улица, дом №3, время — с 11:30 до 12:30.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#спорт
#активное долголетие
Участников молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ» обучили навыкам тактической медицины
11 ноября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье прошёл второй день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ». В нём участвуют ребята из Московской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, для которого нынешний форум – флагманский.
«Особой популярностью среди молодёжи пользуются мастер-классы по тактической медицине. Их представил один из основоположников этого направления в России, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артём Катулин. Он рассказал о важности навыков оказания первой помощи раненому, показал, как предотвратить развитие тяжёлых осложнений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.
На мастер-классе ребят поделили на команды. Каждая оттачивала навыки оказания разных видов первой помощи. Затем группы менялись так, чтобы все участники могли приобрести максимальные знания.

Ребята освоили навыки базовой реанимации, искусственной вентиляции лёгких, непрямого массажа сердца, остановки кровотечений с помощью повязки и жгутов-турникетов.

Форум проходит второй год. Сейчас его принимает Сергиево-Посадский городской округ. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#подмосковье
#московская область
#форум
#молодёжь
#сергиев посад
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Американка сорвала джекпот в три миллиона рублей в США с помощью друга
11 ноября 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт, пишет UPI. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.
Победительница послушалась, сначала она выигрывала небольшие призы, а затем приобрела билет Fast Play Prize Pyramid, который и принес ей выигрыш.

По словам Кэт, время для выигрыша просто идеальное, ведь она хочет покрыть им некоторые медицинские расходы. Причем женщина не планирует останавливаться на достигнутом.

«Я собираюсь взять еще несколько билетов игр по пути домой и, надеюсь, забрать еще один главный приз», — сказала Кэт.
Ранее сообщалось, в каком проекте смогут поучаствовать жители Подмосковья.

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#мир
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Угроза для ВСУ: чем опасен БПЛА «Орлан-10», характеристики, фото и применение на СВО
11 ноября 2024, 15:37

БПЛА «Орлан-10» (Фото: РИА Новости / Александр Гальперин)

БПЛА Орлан-10 — один из ключевых российских беспилотников, предназначенный для разведки, корректировки огня и радиолокационной разведки. «Радио 1» расскажет про его характеристики, особенности эксплуатации и роль в боевых действиях.

Что такое БПЛА «Орлан-10»


БПЛА «Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, который был разработан предприятием «Специальный технологический центр» для мониторинга протяжённых и локальных объектов в труднодоступных районах.

Кроме того, «Орлан-10» используют для проведения поисково-спасательных операций. Высокая устойчивость аппарата гарантирует его надежность даже в неблагоприятных климатических условиях, что делает его ценным инструментом в критических ситуациях.

Хотя «Орлан-10» не оснащен оружием, он играет важную роль в ударных операциях, выполняя функции управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени.


Как устроен беспилотник «Орлан-10»


БПЛА «Орлан-10» использует недорогие гражданские комплектующие, которые не подпадают под ограничения ITAR, что снижает стоимость аппарата. Все элементы, включая электронику и двигатели, являются импортными, но конструкция позволяет легко заменять их аналогами. Поэтому сбитые «Орланы» могут иметь разные комплектации, включая различные микросхемы, оптику и двигатели.

В носовой части аппарата находится двигатель, приводящий в движение двухлопастный тянущий винт. Силовая установка работает на бензине АИ-95.

Для безопасной посадки используются парашют и амортизатор, расположенный в нижней части фюзеляжа и предназначенный для защиты полезной нагрузки.

Благодаря модульной архитектуре, беспилотник «Орлан-10» легко разбирается, что обеспечивает удобство транспортировки. Это позволяет оперативно менять состав бортового оборудования и аппаратуру полезной нагрузки в соответствии с конкретными задачами.

На борту установлены различные камеры (оптические, инфракрасные и тепловизионные), а также датчики для мониторинга ситуации на земле. Эти сенсоры позволяют вести разведку, создавать карты местности и корректировать огонь артиллерии. Более новые модификации оснащены 12 камерами высокого разрешения, что значительно расширяет возможности разведки и съемки в 3D-формате.

БПЛА «Орлан-10» (Фото: РИА Новости)

Характеристики БПЛА «Орлан-10»


«Орлан-10» запускается с помощью разборной катапульты. После разгона полёт обеспечивается небольшим бензиновым двигателем. Продолжительность нахождения беспилотника в воздухе может достигать 18 часов, максимальное расстояние от оператора — 200 километров (есть риск потери видеосвязи), а максимальная высота полёта — 5 километров.

Основные характеристики БПЛА «Орлан-10»:

  • размах крыла — 3,1 м;
  • длина — 1,8 м;
  • масса пустого — 12,5 кг;
  • максимальная взлетная масса — 18 кг;
  • тип двигателя — 1 ДВС;
  • мощность — от 1 л. с.;
  • крейсерская скорость — от 100 до 150 км/ч;
  • практическая дальность — 600 км;
  • радиус действия — от 50 до 120 км;
  • продолжительность полета — от 10 до 18 ч;
  • практический потолок — 6000 м.

Как используют «Орлан-10» на СВО


Российские беспилотники «Орлан» представляют собой значительную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они способны эффективно собирать и передавать информацию о расположении техники или живой силы украинской армии.

В рамках Специальной военной операции БПЛА «Орлан-10» успешно обнаруживает даже хорошо скрытые цели ВСУ. Беспилотники могут действовать в любое время суток и на больших дистанциях, эффективно нацеливаясь на артиллерийские позиции, живую силу и командные пункты.

«Орланы» демонстрируют высокую эффективность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия, обеспечивая глубокую разведку, поиск целей и корректировку огня, что значительно повышает точность ударов и способствует успешному выполнению боевых задач.

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#беспилотник
#бпла
#сво
#всу
#оружие
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта шести юным жителям
11 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Шесть жителей Одинцовского городского округа, достигших 14-летнего возраста, получили паспорта граждан России. На торжественной церемонии ребят поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации.
«Сегодня вы получаете один из самых важных документов в жизни каждого человека. Это не просто документ. Теперь вы становитесь полноправными гражданами своей страны. Мы передаём вам не только паспорт, но и наше доверие, веру в каждого из вас. Именно вам, ребята, в будущем предстоит строить завтрашний день нашего государства», – отметил Иванов.
Он пожелал подросткам уверенности в своих силах и решительности в достижении тех целей, которые они перед собой ставят. Поздравил Иванов и родителей.
«Ваши дети стали взрослыми, теперь у них много прав. Но с правами появляется и ответственность – за свои поступки, за людей вокруг и, конечно, за Родину, нашу страну», – добавил глава округа.
Вместе с паспортами ребятам на память вручили издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Иванов подчеркнул, что этот труд — глубокое осмысление того, какой путь прошла наша страна за многие столетия.

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#андрей иванов
#одинцовский городской округ
#паспорт
#церемония
#подростки
#подмосковье
#московская область
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Депутат Чернышов предложил сделать в аэропортах бесплатные питьевые краны
11 ноября 2024, 15:26

Фото: iStock/ilona titova

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости оснастить все аэропорты страны бесплатными питьевыми кранами.
По его мнению, это сделает длительное ожидание рейсов более комфортным для граждан.

«Предлагаю рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных для пассажиров, установить предельную розничную цену на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов», — приводит RT текст обращения Чернышова на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Саратова.

«В 12:00 по московскому времени ограничения на приём и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений в аэропорту Гагарин уходов ВС на запасные аэродромы не было», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала Кореняко.

Ранее саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничивал приём и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион.

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#аэропорт
#москва
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#приём
#регион
#ограничения
#вода
#депутат
#пассажир
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Подмосковье примет участие в проекте «Карта мира»
11 ноября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Stefan_Alfonso

В проекте «Карта мира» поучаствуют жители Подмосковья. Как уточнили в Фонде социальных и культурных программ «Сокол», проект предусматривает несколько этапов, а именно: форум, запланированный на 12 февраля 2025 года; фестиваль «Карта мира — Россия» в период с 12 по 15 июня, а также марафон по субъектам страны с июня 2025 года по июнь 2027 года и фестиваль с 5 по 13 июня 2027 года.
«Главные темы форума: Россия и многополярный мир, новые возможности экономики», — говорится в сообщении.

На форуме рассмотрят расширение межрегиональных связей, международное сотрудничество и другие вопросы.

Форум пройдет по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5. Подробную информацию можно получить на сайте Sokolrus.com.

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#мир
#россия
#форум
#новости
#подмосковье
#новости подмосковья
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Глава Одинцовского округа вручил семье погибшего бойца СВО ключи от квартиры
11 ноября 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Ключи от новой квартиры вручил многодетной семье погибшего участника специальной военной операции Павла Тихонова глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Павел Тихонов служил в 45 гвардейской бригаде спецназа ВДВ, которая базируется в Кубинке. Он погиб в январе 2024 года. Боец награждён медалью «За отвагу».

«Павел Владимирович Тихонов отдал свою жизнь за всех нас, за нашу страну, за справедливый мир без нацизма. Решить квартирный вопрос многодетной семье Павла Владимировича помог один из подмосковных застройщиков. Передал вдове ключи от нового жилья», — сказал Андрей Иванов.
Отмечается, что в новой квартире будет жить вдова бойца и их четверо детей.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#сво
#квартира
#многодетная семья
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Глава Одинцовского округа проверил работу нового детсада в квартале «Семейный»
11 ноября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Детский сад №86, рассчитанный на 130 воспитанников, открылся осенью этого года в ЖК «Семейный» микрорайона «Клубничное поле» в Одинцове, работу учреждения проверил в ходе визита глава Одинцовского городского округа Андрея Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейчас в новом детском саду функционируют четыре группы для 111 детей от двух до семи лет. (…) Когда гуляли по территории, обратил внимание на открытый забор, это может стать проблемой в плане безопасности. Обратимся к подрядчику, чтобы здесь установили безопасные пластиковые ограждения», — сказал Андрей Иванов.
В новом детском саду оборудованы помещения для групп, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории установлены игровые площадки и теневые навесы, есть зоны доя отдыха и прогулок.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#детский сад
#детсад
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В Подмосковье с начала года дети-сироты приобрели более 600 квартир по сертификатам
11 ноября 2024, 14:26

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

В Московской области реализуется программа по обеспечению детей-сирот собственным жильём по достижении ими совершеннолетия, особую роль в успешности этой программы играют жилищные сертификаты. Об этом рассказал в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и городских округов министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«У нас эта работа (по обеспечению жильём детей-сирот — прим ред.) поставлена на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификатов — с 23 лет. Мы первыми понижаем этот порог до 18 лет», — сказал Андрей Воробьёв.
В свою очередь, министр социального развития области Андрей Кирюхин отметил, что в Московской области за десять лет жильём обеспечили 8,5 тыс. детей-сирот, а также подчеркнул, что в регионе очереди на эти квартиры нет, при том что по стране очередь составляет 188 тысяч человек. Большие преимущества даёт система жилищных сертификатов.

«Какие преимущества жилищного сертификата? Прежде всего, ребёнок сам выбирает квартиру. Второе — проще оформление договора купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения жилья в три раза. И в-третьих, ребёнок может приобрести квартиру не только по месту жительства, но в любом округе Подмосковья», — сказал Кирюхин.
Он также добавил, что при покупке по сертификату можно добавить собственные средства и выбрать более просторное жильё.

Андрей Кирюхин сообщил, что с начала текущего года дети-сироты приобрели по жилищным сертификатам 615 квартир, из которых 35% были приобретены с добавлением собственным средств, а 7% квартир были куплены в другом муниципалитете.

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#дети-сироты
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#андрей воробьёв
#андрей кирюхин
#московская область
#подмосковье
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