Для каширских долголетов организовали занятия с гимнастическими палками

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Физкультурные занятия с гимнастическими палками проводят для каширских членов клуба «Активное долголетие», этот простой спортивный снаряд помогает держать мышцы в тонусе, а упражнения на свежем воздухе насыщают лёгкие кислородом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заниматься с гимнастической палкой не только полезно, но и очень интересно. Комплекс упражнений, который выполняется с этой палкой, относят к общеразвивающим: такие тренировки заставляют работать многие группы мышц — спину, руки, ноги, грудь и поясницу», — говорится в сообщении.12 и 13 ноября занятия с гимнастической палкой будут проходить по адресу: Кашира, улица Иванова, дом №1, время тренировки: с десяти до одиннадцати утра. Кроме того, 12 и 14 ноября занятия состоятся в микрорайоне Ожерелье — Советская улица, дом №27, с 18:00 до 19:00. 14 ноября также можно будет позаниматься в филиале дворца спорта «Юбилейный» по адресу: Кашира, Гвардейская улица, дом №3, время — с 11:30 до 12:30.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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