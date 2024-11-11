Подвал дома в Кашире затопило канализацией

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Сточные воды затопили подвал дома №5/1 на улице Кржижановского в Кашире, засор произошёл из-за того, что жильцы выбрасывали в канализацию нерастворимые влажные салфетки, кошачий наполнитель и средства личной гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Засор образовался в месте «захода» труб в дом — на границе уличных и внутридомовых канализационных сетей. В настоящее время аварийные службы ведут работы по устранению ЧП», — говорится в сообщении.Отмечается, что из-за большого количества посторонних предметов в системе канализации может потребоваться замена выпускных труб. В этом случае на месте аварии будут организованы земляные работы.
Специалисты призывают жителей во избежание засоров не смывать в канализацию то, что не растворяется в воде.
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