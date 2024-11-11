В турнире по настольному теннису в Кашире приняли участие более 30 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Открытый парный турнир для любителей настольного тенниса «Тарасковский накат» состоялся в спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, его участниками стали свыше 30 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир проводился в форовом формате: в каждой партии в пользу пары с меньшим общим рейтингом начислялось одно очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар. Всего в турнире приняли участие 16 пар», — говорится в сообщении.Первое место турнира занял каширский дуэт Александра Зинина и Владислава Ярцева. Серебряную медаль завоевали Александр Виноградов и Юрий Журавлев, представлявшие Кашире и Серебряные Пруды, а бронза досталась каширским спортсменам Виталию Байбакову и Вячеславу Климову.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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