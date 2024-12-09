Для каширских долголетов провели мастер-класс по изготовлению новогоднего венка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Творческий мастер класс по созданию новогоднего венка провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Под руководством опытного инструктора участницы проекта «Активное долголетие» узнали, как из простых материалов создать настоящий шедевр», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В ближайшие дни творческие занятия в рамках проекта «Активное долголетие» в округе Кашира будут проходить в деревне Кокино, поселке Богатищево и в самом городе Кашира — в помещении Центральной библиотеки и в доме №1 по улице Иванова. На любое занятие проекта можно записаться по телефону +7 (49669) 28-147.
В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщина от 55 лет и мужчины от 60 лет.
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