Для каширских школьников провели экскурсию по дворцу спорта «Юбилейный»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Учеников четвёртого класса школы № 4 городского округа Кашира свозили на экскурсию во дворец спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят провела во дворцу спорта замдиректора по основной работе Александра Агапова, она показали экскурсантам залы и рассказала, какие мероприятия в них проходят. С особым интересом дети осмотрели арену, где проводятся массовые соревнования по многим видам спорта», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе экскурсии начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» Николай Гайворонский рассказал школьникам о нормах сдачи ГТО и показал, где обучают стрельбе из пневматической винтовки. Ребята также осмотрели залы танцевальной студии «Тодес», фитнеса, борьбы и расположенный во дворце спорта бассейн.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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