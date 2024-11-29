Каширский турнир по настольному теннису собрал игроков из шести округов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат» состоялся в деревне Тарасково городского округа Кашира 23 ноября, участниками турнира стали игроки из шести округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли 24 человека, представлявшие шесть подмосковных округов. По итогам игр первое место занял Александр Виноградов, представлявший Ступино и Тарасково, а на вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись представители Озёр: втрое место занял Алексей Орлов, а третье — Алексей Смолин», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Турнир проводился в спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева. Содействие в организации спортивного мероприятия оказала общественная организация «Офицеры России» и лично глава исполкома каширского отделения организации Вячеслав Кузнецов.
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