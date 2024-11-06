В Клину на зиму заготовили 2,5 тонн противогололёдных реагентов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Клину для зимней обработки территории городского округа подготовили около 2,5 тонн противогололёдных реагентов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, их складируют на базе МБУ «Клинское городское хозяйство».
«Это реагенты на основе технических солей и абразивных реагентах, такие как песок, каменная крошка, песчано-щебёночная смесь. Подготовленного запаса хватит для поддержания в порядке городских улиц, тротуаров и общественных пространств. Если резерв будет исчерпан, его заблаговременно пополнят», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, клинские коммунальщики уже начали активную обработку дорог и тротуаров, межквартальных проездов, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Работа ведётся вручную и с использованием техники.
Читайте также:
В округе Клин откроют агрошколу с рыбными прудами и теплицами
«Рыбхоз Клинский» произвёл с начала года 700 тонн товарной рыбы
Житель Клина передал внедорожник в зону СВО
Лора Луганская