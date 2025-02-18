Для команд Подмосковья в проекте «Твой ход» стартует конкурсный трек «Объединяю»

Фото: пресс-служба проекта «Твой ход»
Приём заявок на конкурсный трек «Объединяю» проводится в рамках всероссийского студенческого проекта «Твой ход» на президентской платформе «Россия — страна возможностей», этот трек поможет студентам из разных команд одного региона, включая Подмосковье, объединить усилия, сообщает пресс-служба проекта.
«Трек «Объединяю» — это одно из главных нововведений V сезона проекта «Твой Ход». Теперь студенты смогут наладить сотрудничество вне рамок одного вуза: собрать команду из членов пяти различных молодёжных организаций — от муниципальных до всероссийских. Главное, чтобы все они учились в одном регионе», — пояснил первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.Участники трека «Объединяю» должны будут написать мотивационное письмо и манифест о сотрудничестве объединений молодёжи, создать свою видео-визитку и провести четыре мероприятия. По итогам конкурса призами наградят десять лучших команд. Заявки на участие в треке «Объединение» принимаются до 6 марта на платформе «Твой Ход».
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