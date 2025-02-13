«Движение первых» приглашает молодёжь Подмосковья к участию в конкурсном отборе на получение грантов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» объявило о проведении ежегодного конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей. Об этом сообщается в документе, предоставленном «Радио 1» пресс-службой движения.
Отмечается, что конкурсный отбор проводится в период с 31 января по 3 марта в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей». Подать заявку можно на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки: promote.budget.gov.ru.
В конкурсном отборе могут принять участие школы, колледжи, вузы, молодёжные центры, музеи, театры, НКО и иные юрлица и предприниматели. Целевая аудитория проектных активностей: дети и молодёжь в возрасте до 35 лет.
Целью проведения грантового конкурса является реализация инициатив, поддержанных и выдвинутых молодыми людьми и отвечающих принципу сватовства детей и взрослых.
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В конкурсном отборе могут принять участие школы, колледжи, вузы, молодёжные центры, музеи, театры, НКО и иные юрлица и предприниматели. Целевая аудитория проектных активностей: дети и молодёжь в возрасте до 35 лет.
Целью проведения грантового конкурса является реализация инициатив, поддержанных и выдвинутых молодыми людьми и отвечающих принципу сватовства детей и взрослых.
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Анастасия Чинкова