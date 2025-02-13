Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Движение первых» приглашает молодёжь Подмосковья к участию в конкурсном отборе на получение грантов

«Движение первых» приглашает молодёжь Подмосковья к участию в конкурсном отборе на получение грантов

«Движение первых» объявило о проведении ежегодного конкурсного отбора на гранты
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» объявило о проведении ежегодного конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей. Об этом сообщается в документе, предоставленном «Радио 1» пресс-службой движения.
Отмечается, что конкурсный отбор проводится в период с 31 января по 3 марта в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей». Подать заявку можно на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки: promote.budget.gov.ru.

В конкурсном отборе могут принять участие школы, колледжи, вузы, молодёжные центры, музеи, театры, НКО и иные юрлица и предприниматели. Целевая аудитория проектных активностей: дети и молодёжь в возрасте до 35 лет.



Целью проведения грантового конкурса является реализация инициатив, поддержанных и выдвинутых молодыми людьми и отвечающих принципу сватовства детей и взрослых.

Читайте также:

На конкурс социальных архитекторов подали более 7,5 тыс. заявок

Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по молодёжному предпринимательству
#россия
#конкурс
#дети
#школы
#молодёжь
#форум
#предприниматели
#нко
#движение
#подмосковье
Ирина Винер: Путь к успеху и уход в отставку — легенда художественной гимнастики завершает карьеру
13 февраля 2025, 14:07

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Ирина Винер ушла с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
Подробнее о том, чем она знаменита и как складывалась её жизнь, читайте в материале «Радио 1».

Отправная точка в карьере

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде, Узбекская ССР. В 11 лет она начала заниматься художественной гимнастикой, что стало отправной точкой её успешной карьеры в этом виде спорта.

В 1969 году Ирина окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «тренер-преподаватель». В 2023 году она также защитила диссертацию и получила степень доктора педагогических наук.

Тренерская карьера

С 1972 по 1992 год Винер работала тренером сборной команды Ташкента, а затем стала тренером сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. В этот период она также занимала должность тренера национальной сборной Великобритании.

В 1992 году Ирина Винер переехала в Россию и стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, а в 2001 году возглавила сборную России по художественной гимнастике.

Под её руководством российская команда добилась значительных успехов на международной арене. Среди её учениц — олимпийские чемпионки в многоборье: Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Дарья Дмитриева. Винер считается одной из самых влиятельных фигур в мире художественной гимнастики.

Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева
Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева

Личная жизнь

Первый раз Ирина вышла замуж в 23 года, однако о первом супруге она никогда не говорила открыто. Известно, что в этом браке у неё родился сын Антон.

В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. Этот брак привлек большое внимание СМИ, особенно из-за успешной карьеры Усманова в бизнесе. Однако в 2022 году пара развелась. В интервью она отметила, что разрыв не был продуманным шагом для уклонения от санкций, добавив, что всегда стремилась быть независимой и не зависела от него.

«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не попала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — комментировала Винер ТАСС.

Спорт зал

Недавно Винер дала интервью Надежде Стрелец, в котором поделилась своим распорядком дня. Она рассказала о том, как каждое утро встает в 6 часов, заботится о своих двух собачках и направляется в зал.

«Вот так проходит мой день», — с теплотой отметила она.
Фото: iStock/LightFieldStudios

Уход в отставку

12 февраля Ирина Винер объявила о своем уходе в отставку. В своем заявлении она подчеркнула важность передачи накопленного опыта молодым тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд этого изящного вида спорта.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла внести свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку», — отметила Винер, подводя итоги своей многолетней карьеры.

1 октября 2024 года она также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала на протяжении 16 лет. За это время под её руководством российские спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, включая десять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это впечатляющее достижение стало символом её преданности и профессионализма.

Читайте также:

Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева

«Врачи ошибались»: Винер и Утяшева вспомнили об упущенном «золоте» Олимпиады
#статьи
#спорт
#тренер
#гимнастика
#художественная гимнастика
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трифонов день 14 февраля: как не потерять деньги и сберечь здоровье, народные приметы
13 февраля 2025, 13:36

Фото: iStock/ Popescu Marius

В народном календаре 14 февраля отмечен днем Трифона-перезимника или мышегона, а православные верующие вспоминают мученика Трифона. Приметы и запреты на 14 февраля, что можно и нельзя делать в Трифонов день — в материале «Радио 1».

Какой праздник 14 февраля?

В Русской Православной Церкви 14 февраля проходит Предпразднство Сретения Господня. Тогда вспоминают 10 святых, известных по именам. Особенно выделяют мученика Трифона.

Это один из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Ещё в раннем возрасте он прославился даром чудотворений. Трифон исцелял болезни и изгонял бесов. Благодаря святому множество людей приняли Святое Крещение. Однако на Трифона донесли недоброжелатели и святого подвергли ужасным публичным мукам, а потом и казни.

В РФ почитание Трифона связывают с преданием, согласно которому во время царской охоты у Ивана Грозного улетел обожаемый царём кречет. Царь отдал приказ сокольнику Трифону Патрикееву отыскать птицу. На третий день поисков он сделал остановку под Москвой. Уставший сокольник лег и начал молиться своему святому покровителю, мученику Трифону. Во сне к нему пришел юноша и вручил ему кречета. После пробуждения сокольник увидел птицу на ближайшем дереве. Потом на том месте возвели часовню во имя святого мученика Трифона.

Фейковые подарки и распродажи: какие схемы мошенники разработали под День всех влюбленных
Фейковые подарки и распродажи: какие схемы мошенники разработали под День всех влюбленных

В 2025 году с 9 по 15 февраля проходит неделя о мытаре и фарисее. Она является первой из трёх недель подготовки к Великому посту. Всю седмицу поста нет и не принято называть «сплошной».

В народном календаре 14 февраля отмечают Трифонов день, который получил название в честь одноимённого святого. Стоит отметить, что еще его называют Трифон-мышегон или Трифон-перезимник, поскольку по приметам могли выяснить, какая будет весна, угадывали погоду на ближайшее время.

Фото: iStock/ dimid_86

Что можно делать на 14 февраля

Святому Трифону 14 февраля молятся при житейских проблемах, плохом здоровье, семейных тяготах. Девушки чаще всего молятся ему о достойных женихах, семейном счастье, просят благословения в браке, поскольку люди в феврале нередко играли свадьбы. Все, кто мог, успевали заключить брак до Масленицы и Великого поста.

Одинокие девушки в Трифонов день старались по птицам и их поведению выявить, каким будет их будущий супруг. Говорят, что если барышня увидит пару синиц, то суженый будет молодой, добрый и весёлый. Ели на пути встретится пара ворон, то муж будет строгий и старше своей возлюбленной. Если прилетели сороки 14 февраля, то любимый может быть легкомысленным и болтливым.

Раньше замужние женщины, которые мечтали о появлении малыша, молились святому Трифону о рождении ребенка. Еще они ходили к водоёму и бросали в полынью сухоцветы. В старину считали, что так скорее в семье будет прибавление.

Союзы, которые заключались в Трифонов день, считались очень крепкими. Ещё говорили, что если влюблённые дадут друг другу клятву, то не разойдутся.

Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина
Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина

Святого Трифона на Руси называли защитником садов и полей от насекомых, червей, мышей, помощником в земледелии. Ещё люди полагали, что он покровительствует дикой и домашней птице. На иконах Трифона нередко изображают с белой птицей подле плеча или на руке. Из-за этого в Трифонов день и в Сретение принято угощать пернатых.

Крестьяне тогда изгоняли голодных грызунов из амбаров, чтобы они не портили остатки запасов и семена. О защите от мышей молились святому Трифону и совершали обход полей с молебном. Как раз в связи с этим и появилось название Трифон-мышегон.

На Руси с маленькими вредителями связаны разные приметы. Если крысы или мыши побежали из дома — случится пожар. Если грызун залез в карман, то страшились финансовых проблем. Когда мыши прогрызали одежду или обувь, то её владелец, как говорили, через некоторое время может заболеть. Если мыши съели еду со стола, то у хозяйки дома зубы заболят.

В Трифонов день ещё подкармливали кошек, чтобы задобрить их. Раньше полагали, что после этого они будут эффективнее помогать в борьбе с грызунами.

В старину считали, что сон в ночь на 13 февраля раскрывает, как справиться с тяготами жизни, поэтому его стоит хорошо запомнить.

Ночью стоит насладиться видом звездного неба, поскольку по приметам можно таким образом узнать погоду на весну. Если довелось увидеть падающую звезду, то весна порадует теплом.

Фото: iStock/ vubaz

Что нельзя делать на 14 февраля

В Трифонов день нежелательно брать в руки острые предметы: вилки, иглы, спицы. Этого лучше не делать, чтобы не навредить своему здоровью — так гласят приметы.

Веник держали подальше от домочадцев, поскольку по приметам, через него желательно не переступать в Трифонов день. Это якобы может вызвать трудности с деньгами в доме.

Не стоит устраивать банный день 14 февраля. В старину страшились, что вода смоет всё здоровье.

Нельзя проводить Трифонов день одному, говорили люди, поскольку потом могут начаться неприятности в личной жизни или весь год придётся провести в одиночестве.

Одинокому человеку нежелательно прогонять пса, который подбежал на улице. Животное можно покормить или погладить. В старину это считали хорошей приметой, которая сулит появление в жизни возлюбленного.

Нельзя обманывать людей, лгать другим, потому что вруна может через некоторое время постигнуть похожая участь.

Фото: iStock/ AnatolEr

Приметы погоды на 14 февраля

  • Если в ночь на 14 февраля на небе появилось звёзд, то весна будет поздняя;
  • Если вечером на небе появилось много прозрачных белых облаков, то вскоре будет хорошая погода;
  • Если с крыш висят длинные сосульки, то лён славно уродится;
  • По погоде на Трифона можно понять, какими будут ближайшие 30 дней. Если началась оттепель, то теплая погода будет держаться месяц;
  • Если начался снегопад, то весна будет дождливой;
  • Если в Трифонов день был мороз, то весна наступит поздно и будет холодной.

Читайте также:

Валентинка: что написать на открытке — идеи с примерами

Никитин день 13 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить удачу, народные приметы

14 февраля: история Дня святого Валентина и идеи подарков для вашей любимой
#праздник
#православие
#приметы
#традиции
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Влечение к маленьким мальчикам: как мать Макрона сделала из Брижит женщину и правда ли она ее родной сын — грязные тайны семьи
13 февраля 2025, 13:20

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Семейные тайны президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит оказались гораздо более интригующими, чем можно было бы предположить. Американская журналистка Кэнди Оуэнс вновь исследовала прошлое знаменитой пары и обнаружила, что их встреча и вовсе была не случайной. О новых сенсационных эпизодах расследования расскажет «Радио 1».

Секреты семьи Макронов


Журналистка выяснила, что мать Макрона Франсуаза прежде работала педиатром и одновременно занималась организацией операций для трансгендерных и интерсексуальных людей*. Однако её деятельность не ограничивалась только медицинскими вмешательствами. Мать будущего президента активно помогала людям, прошедшим операции по смене пола, предоставляя им финансовую и юридическую поддержку для создания новых идентичностей.

Оуэнс также отметила забавную оговорку, сделанную Франсуазой в одном из редких интервью: она заявила, что не считает Брижит своей невесткой.

«Это весьма странное утверждение, учитывая, что Брижит уже много лет замужем за её сыном, и она влюбилась в него, когда ему было всего 14 лет. Что это может значить? Кто ещё она может быть для неё?» — задала вопрос журналистка.

Автор расследования намекнула, что связь между матерью Макрона и его супругой имеет более глубокие корни, чем может показаться, однако подробности пока не раскрыла.

Что скрывает бабушка президента Франции


Говоря о детстве президента, Оуэнс отметила, что одноклассники Макрона считали его одиночкой, который всегда держался в стороне и не делился информацией о своей семье. Эта привычка сохранилась у него и во взрослом возрасте. В опубликованной автобиографии на первом месте находится его бабушка Жермен Арэ, которую Макрон называл Манетт.

«Она сыграла важную роль в его воспитании. Эта замкнутая женщина привила внуку любовь к литературе, познакомив его с романами Андре Жида и Мишеля Турнье», — рассказала журналистка.

Оуэнс напомнила, что в первой серии своего расследования уже упоминала книгу Андре Жида, в которой автор описывал влечение к маленьким мальчикам. Именно это произведение Макрон выбрал для своей первой официальной фотографии на посту президента. Мишель Турнье — еще один с детства любимый автор президента Франции. Он написал книгу «Король-граф», в котором мифологическое существо преследовало детей.

«Содержание напоминает случаи, когда взрослые влюбляются в подростков. Как, например, история Брижит, почувствовавшей влечение к 14-летнему юноше и вышедшей за него замуж в 40 лет», — намекнула автор расследования.

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Исчезновение брата Брижит


Слухи о том, что жена президента Франции является транссексуалом, циркулируют уже давно. В расследовании журналистки Наташи Рей утверждалось, что после рождения Брижит ее звали Жан-Мишель Тронье (это девичья фамилия первой леди). Однако доказать это не удалось. Журналистка Оуэнс решила исправить недочет своей коллеги и предложила вспомнить историю жизни Жана-Мишеля. Старший брат Брижит родился 11 февраля 1945 года и получил образование в Иезуитской академии, где сохранились несколько фотографий его класса.

Тем не менее, по неизвестным причинам Жан-Мишель исчез в 1977 году, и с тех пор о нем нет никаких упоминаний, записей или фотографий.

В том же году на одном из французских телеканалов вышло интервью с транссексуалом — бывшим мужчиной, который стал женщиной. Съемочная группа решила не показывать его лица, оставив только силуэт. Каждый человек, проходящий через процесс трансформации, может изменить имя и попытаться говорить с другим тоном, но при этом у него сохраняются индивидуальные особенности речи. Для Брижит Макрон это выражение «то есть», которое можно услышать в данном интервью.

Журналистка Кэнди Оуэнс представила фрагмент программы 1977 года, в которой участница, представившаяся как Вероник, рассказала о своем опыте. Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что всегда ощущала себя женщиной и после операции смогла привести свое тело в соответствие с внутренним состоянием.

Вероник также поделилась, что ранее была в браке, но чувствовала себя несчастной. Она подчеркнула, что не считает себя полноценной женщиной, так как не может родить детей, однако у нее есть сын от бывшей жены. Возвращаясь к истории Жана-Мишеля Тронье, стоит отметить, что он был женат на женщине по имени Вероник. Интересно, мог ли он взять имя своей супруги после операции? Журналистка Кэнди Оуэнс поднимает этот вопрос.

Фотографий со свадьбы брата Брижит нет, имеются лишь официальные записи о супругах и информация о рожденном в 1982 году сыне по имени Жан-Жак, который удивительно похож на президента Франции Эммануэля Макрона.

«Что же происходит в этой истории? Как это возможно? Почему отсутствуют фотографии со свадьбы Жана-Мишеля и школьные снимки Брижит? Мог ли брат присвоить себе личность сестры? А могла ли бывшая жена забеременеть от близкого к семье человека? На все эти вопросы я и другие журналисты так и не смогли найти ответы», — заявила Оуэнс.
Кроме того, есть предположения, что родной брат Макрона и есть Жан-Жака Тронье, известный сейчас под именем Брижит. Этим объясняется их внешнее сходство.

Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Загадочная смерть бывшего мужа Брижит


Она также добавила, что теперь ее терзает еще один вопрос: могла ли Брижит Макрон родить троих детей в своем первом браке?

Загадка касается и смерти первого мужа Брижит, банкира Андре-Луи Озье, с которым она была в браке 32 года. У пары родились трое детей: Лоранс, Себастьян и Тиан. Однако личность бывшего мужа Брижит стала настоящей тайной для многих журналистов, стремящихся узнать о нем хоть что-то.

В 2019 году в журнале Le Point была опубликована фотография со свадьбы Брижит и Андре-Луи, на которой шафером выступил брат невесты Жан-Мишель Тронье. Однако многие сомневались, что на снимке действительно первая леди Франции. Елисейский дворец проигнорировал вопросы журналистов по этому поводу.

Правда не была раскрыта и во время судебного разбирательства против Наташи Рей, которая утверждала, что на фотографии изображен не Андре-Луи, а его двоюродный брат Луис. По словам Кэнди Оуэнс, именно Брижит убедила родственника своего бывшего мужа подать иск к журналистке, при этом отказавшись его поддержать.

Другой журналисткой, Эммануэль Аноне, была начата работа по сбору информации об Андре-Луи Озьере. Она выяснила, что сообщения о его трудовой деятельности в банке Credit Dord оказались ложными — он не имел никакого отношения к этому учреждению. Осведомленные источники предоставили ей доступ к закрытой группе в Facebook**, где общались бывшие коллеги экс-супруга Брижит.

Собеседники журналистки в своих отзывах отметили, что Андре-Луи Озьер был опытным финансистом, часто делился рассказами о своих детях, но всегда выглядел одиноким.

Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании
Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании

О его смерти стало известно в октябре 2020 года благодаря младшей дочери Тиане, которая поделилась информацией в интервью для журнала Paris Match. Она сообщила, что его похоронили 24 декабря 2019 года и что все детали держались в строгой тайне.

Журналистка Аноне, проводящая расследование, связалась с двоюродным братом покойного Луисом, который подтвердил факт смерти кузена, но уточнил, что его кремировали на четыре дня позже указанной даты. В качестве доказательства он прислал брошюру, которую раздавали всем участникам церемонии, на которой была фотография Андре-Луи в плавках.

На вопрос Аноне о том, почему для некролога выбрали именно этот снимок, кузен ответил, что это единственное сохранившееся изображение, так как остальные фотографии были уничтожены по указанию Елисейского дворца.

Журналистка продолжила свое расследование и обнаружила, что в карманах покойного были найдены билеты на самолет в Африку и значительная сумма денег. Источники не исключили, что он мог пытаться покинуть страну, опасаясь чего-то серьезного.

В 2022 году журналистка Софи Дез Деарт опубликовала материал, в котором сообщила, что последние месяцы жизни Андре-Луи Озьер провел в психиатрической клинике под наблюдением Александра Беннала — главы службы безопасности Эммануэля Макрона. Оуэнс попросила запомнить это имя.

Автор расследования отметила, что Александр Беннала начал свою карьеру в Елисейском дворце в возрасте 25 лет, заняв пост начальника службы безопасности президента. В тот период Макрон находился на своем первом сроке и решил приблизить молодого силовика к себе.
«Их отношения были настолько тесными, что президент даже взял Беннала с собой на лыжную прогулку с семьей, не рассматривая его в роли охранника», — подчеркнула журналистка.

Софи Дез Деарт также напомнила, что за два года до того, как Беннала вошел в окружение Макрона, он проходил по уголовному делу об изнасиловании недееспособной девушки. Суд оправдал его, что может свидетельствовать о наличии у него влиятельных покровителей уже тогда.

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Однако Макрон не смог защитить своего протеже от скандала в 2018 году. В тот год Париж охватили протесты «желтых жилетов», и в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Беннала в полицейском костюме жестоко избивает участников митинга. Журналисты, начавшие расследование, выяснили, что сотрудник администрации президента имел доступ к полицейским видеозаписям, что помогло ему выстроить свою защиту.

«Когда Беннала давал интервью, рядом с ним находилась Мишель Маршан — еще одна фигура из окружения Макрона, которая оказалась в центре крупного скандала, связанного с вымогательством и прикрытием известных людей от обвинений в педофилии», — отметила Оуэнс.

Она добавила, что именно через Маршан проходили все публичные фотографии Брижит Макрон, на которых она стыдливо прикрывала шею.

В результате скандала Беннала был уволен, но вскоре стало известно, что он сохранил дипломатический паспорт и продолжал путешествовать по миру. По словам Оуэнс, в окружении Макрона также находится один из самых богатых людей Франции — Бернар Арно, владелец компании LVMH, которая контролирует журнал Paris Match.

Именно через эту платформу стало известно о смерти первого мужа Брижит Макрон, а также здесь распространяются ее тщательно отобранные фотографии. Еще одной фигурой, связанной с Макронами, является предприниматель Николас Гаскар, который связывает президентскую пару с Бернаром Арно и Мишель Маршан. Он также является активным сторонником трансгендерных движений. По его инициативе на подиумах недели высокой моды появлялись модели, сменившие пол, а на открытии Олимпийских игр была изображена Тайная вечеря.

«Все больше похоже на то, что это искусно выстроенная империя со своими связями, и Макрон с Брижит совсем не те, кем они кажутся. У меня складывается впечатление, что их специально готовили к роли первых лиц Франции. Остается только вопрос: кто стоит за их спинами?» — резюмировала свой выпуск Оуэнс.

Читайте также:

Стало известно об ухудшении отношений Маска и Макрона

Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже

Эммануэль и Брижит Макрон — муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс набирает обороты

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
#президент
#любовь
#семьи
#супруги
#париж
#операции
#отношения
#интервью
#instagram
#расследование
#протесты
#facebook
#лгбт
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева
13 февраля 2025, 11:23

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Алина Кабаева — известная российская спортсменка, прославившаяся в художественной гимнастике. Несмотря на трудности, включая провал на первой Олимпиаде и двухлетнюю дисквалификацию, она проявила силу воли и вернулась в спорт, став мировой звездой.
Ее история вдохновляет многих и демонстрирует преодоление трудностей на пути к успеху. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Алина Кабаева

Будущая звезда художественной гимнастики Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте в спортивной семье. Отец играл в футбол, а мать занималась баскетболом. С раннего возраста Алина проявила интерес к спорту. Она начала заниматься художественной гимнастикой в три года.

В 11 лет девочка переехала в Москву, где встретила Ирину Винер, которая заметила необходимость серьезной подготовки и поставила перед ней строгие условия. Алина усердно трудилась, соблюдая строгую диету, что позволило ей подготовиться к профессиональным соревнованиям.

Фото: istockphoto/yulenochekk

Карьерный рост

Алина Кабаева начала выступать за сборную России в 1996 году и быстро добилась успеха, выиграв юниорский турнир в Лос-Анджелесе.

В 15 лет она стала чемпионкой Европы в Португалии и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 1998 году на Играх доброй воли в Лос-Анджелесе ее мастерство вызвало восторг публики.

В 17 лет Кабаева завоевала золотые медали в Испании, а в 1999 году победила на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2000 года она была фаворитом, но допустила ошибку в выступлении с обручем и заняла третье место.

Допинговый скандал

В 2001 году Алина Кабаева приняла участие в чемпионате мира в Мадриде, где одержала победу и подтвердила свой статус абсолютной чемпионки. Однако после соревнований разразился скандал, в который оказались вовлечены не только она, но и ее главная соперница Ирина Чащина, одна из ведущих фигур в художественной гимнастике.

Обе гимнастки были уличены в использовании фуросемида — мочегонного средства, которое помогает не только избавиться от следов допинга, но и сбросить вес. В результате обе спортсменки были дисквалифицированы на два года, лишены медалей Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года, а также получили запрет на участие в любых соревнованиях.

К счастью, дисквалификация была условной, и уже в августе 2002 года Алина вновь смогла участвовать в соревнованиях, однако за ней был установлен строгий контроль со стороны врачей и судей.

Вернулась в спорт

После дисквалификации Алина Кабаева вернулась в спорт, участвуя в чемпионате Европы 2002 года, где заняла первое место, несмотря на набранные 10 килограммов.

В 2003 году она победила на первенстве мира в Будапеште, подтвердив свой статус без допинга. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Кабаева столкнулась с напряжением и ошибками, уступив своей сопернице Ирине Чащиной в выступлениях с обручем и мячом, но продолжила бороться за медали.

Фото: istockphoto/Albert Shakirov

Олимпийское «золото»

Алина Кабаева осуществила свою мечту, выиграв олимпийское «золото» и вновь оказавшись в центре внимания. После триумфа она завоевала золото на чемпионатах Европы в Киеве и Патре. Хотя в 2007 году ходили слухи о её участии в Олимпиаде в Пекине, она официально объявила о завершении спортивной карьеры.

Награды

Алина Кабаева — выдающаяся гимнастка с множеством спортивных достижений.

На чемпионатах Европы она завоевала:

Португалия, Матозиньюш-1998 – «золото»;
Венгрия, Будапешт-1999 – два «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Испания, Сарагоса-2000 – пять золотых медалей и одна бронзовая;
Швейцария, Женева-2001 – три «золота» и одно «серебро»;
Испания, Гранада-2002 – два «золота»;
Украина, Киев-2004 – два «золота»;
Россия, Москва-2006 – «Серебро».

На чемпионатах мира:

Япония, Осака-1999 – четыре «золота» и два «серебра»;
Венгрия, Будапешт-2003 – четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Греция, Патры-2007 – одно «золото» и одна «бронза».

Олимпийские игры:

Австралия, Сидней-2000 – «бронза»;
Греция, Афины-2004 – «золото».

Кроме множества титулов и спортивных наград, Алина Кабаева была награждена несколькими орденами, включая орден «Дружбы» в 2001 году и орден «За заслуги перед отечеством» IV степени в 2006 году. Позднее гимнастка получила еще и почетную грамоту президента из рук Владимира Путина.

Съемки в журналах

После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева получила диплом специалиста в области спортивного менеджмента в Московском государственном университете сервиса и защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге. Она снималась в фильме «Красная тень» и вела шоу «Империя спорта» на телеканале «7ТВ».

Кабаева также была активной участницей модных показов и украсила обложки журналов, включая Glamour и Maxim. В 2008 году она запустила авторскую программу «Шаги к успеху» и участвовала в шоу «Форт Боярд».

Фото: istockphoto/matka_Wariatka

Политика

Алина Кабаева начала свою политическую карьеру сразу после достижения 18 лет. Она была членом партии «Единая Россия» и вошла в Общественную палату РФ, где занималась благотворительностью и вопросами страхования спортсменов.

В 2007 году она стала депутатом Государственной думы пятого созыва, участвуя в разработке законопроектов и основав благотворительный фонд. Под ее руководством были реализованы проекты по обустройству спортплощадок, помощи детям из малообеспеченных семей и организации фестивалей. В 2014 году Кабаева завершила свою депутатскую деятельность.

Активное участие в общественной жизни

После завершения своей депутатской карьеры Алина Кабаева продолжила активно участвовать в общественной жизни. В 2014 году она открыла Олимпийские игры в Сочи и стала председателем совета директоров «Национальной Медиа Группы».

В 2017 году Кабаева представляла международную федерацию гимнастики на чемпионате мира в Испании, активно пропагандируя спорт. Она организовала множество мероприятий, включая фестиваль художественной гимнастики «Алина» в 2018 году и турнир «Небесная грация» в 2021 году.

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Личная жизнь

Первым избранником Алины Кабаевой был Давид Муселиани, с которым она познакомилась в 18 лет. Они встречались несколько лет, но разорвали отношения перед свадьбой. Позже Кабаева начала роман с Максимом Бузникиным, игроком ФК «Спартак», который даже написал для нее песню. Однако и этот роман закончился.

Алина Кабаева и Владимир Путин

В 2008 году слухи о возможной свадьбе Алины Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным стали популярной темой в СМИ, но не имели подтверждений. Кабаева сначала отказывалась комментировать ситуацию, позже потребовала опровержение.

Путин также опроверг слухи на пресс-конференции. В 2009 году один из швейцарских таблоидов сообщил, что Кабаева якобы родила сына Дмитрия от Путина, ссылаясь на отсутствие президента на публике. После развода Путина с Людмилой в 2013 году слухи о «тайно рожденных детях» возобновились, но ни Кабаева, ни Путин не давали комментариев.

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева.

Официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также:

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева

Горшков назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Раисов оценил возможность реванша с Вартаняном
#москва
#спорт
#россия
#тренер
#единая россия
#золото
#путин
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Удар и смерть»: Иммунолог рассказал про летальный исход из-за аллергии
Иммунолог Жемчугов: от аллергии бесполезно лечиться каплями и таблетками
13 февраля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Февраль подходит к середине своего существования, а значит, весна все ближе, а с ней и сезон аллергии.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что капли и таблетки от аллергии всего лишь на время снимают симптомы.

«Причина в нарушении функций иммунной системы из-за хронических заболеваний, инфекций, нарушения пищеварения. При аллергии люди начинают капать в глаза, пить разные антигистаминные таблетки. Но это всего лишь симптоматическая терапия, а нужна — этиотропная. Нужно найти причину», — объяснил специалист.

По его словам, аллергическая реакция очень страшна и зачастую приводит к летальным исходам.

«Самое страшное, когда у стоматолога вводят обезболивающее, и человек начинает задыхаться. Или в лесу на какое-то растение. И там некому помочь, человек умирает. Это как удар грома», — поделился врач.

Жемчугов подчеркнул, что нужно с лечащим врачом выявить причину, влияющую на ухудшение иммунитета и, как следствие, аллергическую реакцию.

«Я надеюсь, что разум восторжествует, и люди будут искать причину внутри организма, а не вне. Просто не всегда можно иммунитет восстановить. Он, как шагреневая кожа, тратится. Но зачастую все можно исправить и привести в хорошее состояние все химические реакции», — заключил иммунолог.

Читайте также:

Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда

Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца

«Сокращает ресурс»: Диетолог раскрыла опасность всем известного сахарозаменителя
#врач
#аллергия
#диетолог
#глаза
#следствие
#человек
#нарушения
#симптомы
#опасность
#кожа
#иммунитет
#терапевт
#люди
#удар
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате