Турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж» собрал 16 команд

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В Наро-Фоминском городском округе провели ежегодный турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж». В этом году он проходил в девятый раз, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Турнир посвящён памяти воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов. На традиционном месте, площади у парка «Мечта», побороться за главную награду собрались 16 команд Наро-Фоминского городского округа, других подмосковных муниципалитетов.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Команды соревновались в двух возрастных категориях. Первая объединила команды военнослужащих-контрактников и срочников, воспитанников спортивных и военно-патриотических клубов старше 18 лет. Во вторую попали учащиеся школ допризывного возраста. Все команды участвовали в состязаниях на равных, без скидок на возраст.
Командные дисциплины включали строевую и физическую подготовку, пейнтбол, перетягивание каната и медицинскую эстафету. К личным первенствам относились конкурс капитанов, соревнования по радиосвязи и топографии, армреслингу и гиревому спорту, сборке и разборке автоматов, ножевому бою и метанию лопат.
Другой традицией турнира стала работа военно-полевой кухни. Продегустировать блюда от военных поваров могли все желающие, посетившие большой спортивно-патриотический праздник.
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«Президент объявил 2025-й годом Защитника Отечества. Ребята в рамках соревнований объединяются в настоящую команду, где каждый проявляет самые сильные свои стороны», – отметила замначальника территориального управления Селятино Вера Ткаченко.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Команды соревновались в двух возрастных категориях. Первая объединила команды военнослужащих-контрактников и срочников, воспитанников спортивных и военно-патриотических клубов старше 18 лет. Во вторую попали учащиеся школ допризывного возраста. Все команды участвовали в состязаниях на равных, без скидок на возраст.
Командные дисциплины включали строевую и физическую подготовку, пейнтбол, перетягивание каната и медицинскую эстафету. К личным первенствам относились конкурс капитанов, соревнования по радиосвязи и топографии, армреслингу и гиревому спорту, сборке и разборке автоматов, ножевому бою и метанию лопат.
Другой традицией турнира стала работа военно-полевой кухни. Продегустировать блюда от военных поваров могли все желающие, посетившие большой спортивно-патриотический праздник.
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Лора Луганская