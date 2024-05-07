Для лесных пожарных Подмосковья закупили грузовики

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Три грузовика закупили для лесопожарных станций Луховицкого-Ступинского, Дмитровского-Талдомского и Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов Центрлесхоза, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Закуплены полноприводные грузовики «Садко NEXT». Они предназначаются для перевозки грузов и доставки на места лесных пожарных со снаряжением. Грузовые автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится машина и какие задачи выполняет», — отметил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Отмечается, что в текущем году для лесного хозяйства Московской области закупят также пожарные автоцистерны, грузопассажирские и пассажирские машины, тяжёлую бульдозерную технику, лесопатрульные комплексы и пр.
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