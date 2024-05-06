В лесах Подмосковья за неделю зафиксировали более 70 нарушений пожарной безопасности

Свыше 350 патрулирований провели в лесах Московской области сотрудники полиции и лесной охраны в период с 29 апреля по 5 мая, в ходе рейдов было выявлено свыше 70 случаев нарушения правил пожарной безопасности и ряд других нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.