В лесах Подмосковья за неделю зафиксировали более 70 нарушений пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 350 патрулирований провели в лесах Московской области сотрудники полиции и лесной охраны в период с 29 апреля по 5 мая, в ходе рейдов было выявлено свыше 70 случаев нарушения правил пожарной безопасности и ряд других нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
«Всего за минувшую неделю было проведено 357 патрулирований лесного фонда. Зафиксировано 169 нарушений лесного законодательства, в том числе 72 нарушения правил пожарной безопасности, а также 45 нарушений санитарной безопасности и 17 фактов самовольного занятия лесных участков», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, курирующего подмосковное лесное хозяйство.Отмечается, что рейды проводились в основном по территориям, находящимся рядом с населёнными пунктами и СНТ, а также в излюбленных местах отдыха горожан.
Ранее сообщалось, что в Московской области за разведение костров в неположенных местах нарушители заплатят крупные штрафы. Для физических лиц размер взыскания составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить штраф в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к крупному возгоранию, грозит уголовной ответственностью и лишением свободы на срок от восьми лет.
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Лев Каштанов