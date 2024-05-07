В Подмосковье рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах на 7-9 мая

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Жителям региона рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 7-9 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня, 7 мая, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Стоит отметить, что по прогнозам на ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду, возможные дожди и мокрый снег.
Кроме этого, в случаях обнаружения возгорания сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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«8 мая на территории региона сохраняется I класс пожарной опасности. 9 мая также на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 3-5С, ночью возможны заморозки до минус 1-3С», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что по прогнозам на ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду, возможные дожди и мокрый снег.
Кроме этого, в случаях обнаружения возгорания сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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Мира Полтева