Камеры отследили шашлычников, отомстивших подмосковным лесничим за штраф

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Любители шашлыков отомстили инспекторам Комитета лесного хозяйства, которые пресекают действия нарушителей правил нахождения в лесу. Обиду за недожаренный шашлык они выместили на патрульной машине, проколов все четыре колеса, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Представители Истринского лесничества вместе с сотрудниками МЧС и полицией ловили тех, кто решил в праздник пожарить в лесу шашлыки, рискуя вызвать лесной пожар. Нарушителям такие действия лесной охраны не понравились, да и штраф им грозил немалый. Вот и отомстили, решившись на преступление и проколов колёса служебного транспорта. Однако камеры хулиганов зафиксировали, водитель служебного транспорта написал заявление в полицию. Наказания не избежать», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная или уголовная ответственность. Физическим лицам грозит штраф до 60 тыс. рублей, должностным – до 110 тыс. рублей, юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
В комитете добавили, что в случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.
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Лора Луганская