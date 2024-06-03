Для лесных пожарных Подмосковья закупили патрульные машины

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Семь патрульных автомобилей на базе полноприводного шасси УАЗ закупили для нужд лесной охраны Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Такие машины называются малыми лесопатрульными комплексами. Они укомплектованы оборудованием для подачи воды и ёмкостью для воды и рассчитаны на транспортировку группы лесных пожарных с групповым и индивидуальным снаряжением», — пояснил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Все малые лесопатрульные комплексы оснащены навигацией ГЛОНАСС, которая позволяет в любой момент времени узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет.
Отмечается, что лесопожарная техника закупается в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» входящей в нацпроект «Экология». Средства на четыре автомобиля выделены из федерального бюджета, на три — из бюджета области.
Читайте также:
В Ступине потушили лесной пожар
В Подмосковье снизилась численность опасных лесных вредителей
В Подмосковье проверили пожарную безопасность участков на границах с лесами
Лев Каштанов