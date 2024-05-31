В Ступине потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар, возникший по вине человека, потушили в Ступинском участковом лесничестве, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание произошло в пяти километрах от города Ступино. Пожар, общая площадь которого составила 0,04 гектара, был обнаружен благодаря видеомониторингу. На тушение немедленно были направлены 11 лесных пожарных и пять единиц техники. Борьба с огнём заняла чуть больше часа», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных в возгорании.
В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновным грозят штрафы до 2 млн рублей, а также уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов