Для лесных пожарных Подмосковья закупили восемь автомобилей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Восемь полноприводных пассажирских машин Lada Niva Travel закупили для лесопожарных станций Московской области, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Новые машины предназначаются для перевозки группы лесных пожарных с групповым и индивидуальным снаряжением. Все автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.Всего в текущем году лесному хозяйству Московской области передадут ещё 34 единицы техники — это будут грузовые и пассажирские машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры, трактора и прочее.
В Комлесхозе отметили, что большинство лесных пожаров возникает из-за людей, и напомнили, что вольным или невольным поджигателям грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность. В частности, для физических лиц штраф составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а юридические лица должны будут заплатить от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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