Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за пал травы

Фото: Ксения Пашуто
Выжигание прошлогодней травы наносит вред экосистеме и может привести к большому пожару, поэтому пал травы в Подмосковье запрещён: нарушителю грозит крупный штраф, об этом предупредил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселёв, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Пал травы — это серьёзная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. (…) Пал травы является наказуемым деянием. Инспекторы Мособллеса, инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом. В случае выявления виновных в поджогах, их привлекают к административной ответственности в установленном законодательством порядке», — сказал Киселёв.Он добавил, что с начала пожароопасного сезона в Дмитровском городском округе произошло уже 15 природных пожаров, при этом пик приходится на выходные дни.
Ранее сообщалось, что в Московской области штрафы за разведение огня в неположенном месте для физических лиц составляют от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджог может повлечь за собой уголовную ответственность и лишение свободы сроком от восьми лет.
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