Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
В городском округе Котельники ввели особый противопожарный режим, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин. В Кузьминском лесопарке прошли проверки.
«Сотрудники Подольского лесничества, Котельниковского отдела полиции, отделов ГОЧС и администрации города осмотрели места общего пользования на предмет разведения любого вида огня, в том числе в мангалах, а также складирования мусора и проезда автотранспорта. В ходе патрулирования уже были пресечены попытки разведения костров. Составлены протоколы об административном нарушении», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа в размере: от 40 тыс. до 50 тыс. рублей на граждан; от 60 тыс. до 90 тыс. рублей на должностных лиц; от 600 тыс. до 1 млн рублей – на юрлиц. Жигалкин добавил, что работа по обеспечению безопасности в лесопарках, включая патрулирование, будет проводится в течение всего сезона.
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Лора Луганская