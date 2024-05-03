Подмосковных аграриев предупредили о запретах на время пожарной опасности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств в период высокой пожарной опасности, как и для всех жителям Подмосковья, действует ряд запретов. Об этом напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В частности, нельзя сжигать сухую траву на землях сельхозназначения, в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железнодорожных и автомобильных трасс.
Он призвал следовать простым правилам безопасности. Например, нельзя поджигать сухую траву на полях и лугах, разводить костры в лесах и на торфяниках, бросать непотушенные спички и сигареты.
Во время сезонных полевых работ следует соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу с сотрудниками о рисках неосторожного обращения с огнём.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Важно помнить и о том, что нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. За неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении очагов возгорания необходимо немедленно сообщить о них по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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«С начала года на территории Подмосковья уже фиксировались палы травы. Однако удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня. Каждый должен быть осмотрительнее во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью», – заявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он призвал следовать простым правилам безопасности. Например, нельзя поджигать сухую траву на полях и лугах, разводить костры в лесах и на торфяниках, бросать непотушенные спички и сигареты.
Во время сезонных полевых работ следует соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу с сотрудниками о рисках неосторожного обращения с огнём.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Важно помнить и о том, что нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. За неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении очагов возгорания необходимо немедленно сообщить о них по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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Лора Луганская