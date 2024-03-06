Для льготников Московской области закупили свыше 30 тысяч бесплатных путевок

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье закупили бесплатные путевки в санаторий для 30 тысяч льготников. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках бесплатных программ льготные категории граждан смогут съездить в Краснодарский край, Крым и санатории средней полосы.
Стоит отметить, что для получения бесплатной путевки необходимо заполнить заявление на портале госуслуг.
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«В этом году 30 тысяч льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий. Отмечу, что в нашем регионе путевки полностью электронные и уже 5 тысяч жителей по ним заехали в санатории. <…>Электронная путевка - это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты », — поделилась министр социального развития Людмила Болатаева.
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Мира Полтева