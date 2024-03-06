Радио1
Главная / Новости / Общество/ Для льготников Московской области закупили свыше 30 тысяч бесплатных путевок

Для льготников Московской области закупили свыше 30 тысяч бесплатных путевок

06 марта 2024, 13:02
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье закупили бесплатные путевки в санаторий для 30 тысяч льготников. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках бесплатных программ льготные категории граждан смогут съездить в Краснодарский край, Крым и санатории средней полосы.

«В этом году 30 тысяч льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий. Отмечу, что в нашем регионе путевки полностью электронные и уже 5 тысяч жителей по ним заехали в санатории. <…>Электронная путевка - это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты », — поделилась министр социального развития Людмила Болатаева.


Стоит отметить, что для получения бесплатной путевки необходимо заполнить заявление на портале госуслуг.

Читайте также:

В Подмосковье приёмным родителям перечислили увеличенную ежегодную выплату

Проект «Активное долголетие» подготовил к весне новые активности

В Подмосковье ввели новые льготы для участников СВО
#санаторий
#путёвки
#билеты
#заявление
#людмила болатаева
#льготники
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских
В Москве мужчина, женщина и терьер набросились на приехавшую по вызову полицию
06 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/Milan Krasula

Прибывших на вызов в московскую квартиру полицейских атаковал стаффордширский терьер в сопровождении пьяного мужчины и женщины.
Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие против собаки, а на агрессивную пару завели уголовное дело, сообщила 6 марта пресс-служба столичного главка МВД России.

По информации от ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово поступило сообщение о нарушении общественного порядка в квартире на улице Коктебельской. Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяных граждан и стаффордширского терьера, который напал на одного из полицейских, в результате чего тот применил служебное оружие.

«Сотрудники полиции задержали двух граждан, мужчину и женщину, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной перепалки и не желая быть привлеченными к административной ответственности по статье 3.13 КоАП Москвы (Нарушение тишины и покоя граждан), нанесли телесные повреждения полицейским», — сообщили в ведомстве.
Были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что собака была ранена.

Читайте также:

Собака откусила и проглотила пенис хозяина

В Твери бойцовская собака напала на девочку

Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
#собаки
#дело
#мвд
#собака
#оружие
#уголовное дело
#ук
#нарушение
#полицейские
#коап
#сотрудники
#новости
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковную «Службу заботы» поступило более 19 тысяч обращений по вопросам выборов
06 марта 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Более 19 тысяч обращений приняла «Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области с начала работе 29 февраля, чаще всего избиратели хотят узнать об электронном голосовании, а также голосовании на дому и по месту пребывания, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Иногда нам приходится решать и нетривиальные задачи, например, помогать информаторам разрешать проблемные ситуации при общении с избирателями», — поделился оператор «Службы заботы».
Сотрудники контактного центра объясняют звонящим технические особенности той или иной формы голосования, а также юридические нюансы выборного процесса. В работе «Службы заботы» принимают участие члены территориальных избирательных комиссий, сотрудники Мособлизбиркома, представители Уполномоченного по правам человека в Московской области и члены Общественной палаты региона, а также психологи и коучи.

Телефоне «Службы заботы»: 8-800-550-97-44.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей голосование впервые будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

Читайте также:

Егор Кончаловский присоединился к подмосковным информаторам о выборах

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировочном электронном голосовании

В Подмосковье подготовили более 300 резервных пунктов для голосования
#выборы
#президент
#избиратели
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам рассказали о погоде на 8 марта
Синоптик Цыганков: 8 марта воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла
06 марта 2024, 12:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Днем 8 марта в Москве воздух прогреется до 2 градусов, далее температура будет понижаться. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам синоптика, 7 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура будет около 0 градусов. В ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. А днем температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Возможен снег, однако его будем немного.

«В пятницу, 8 марта, температура воздуха в Москве будет практически соответствовать норме. В субботу она окажется уже на 2 градуса ниже положенного, а в воскресенье – на 4 градуса», – рассказал Цыганков в беседе с «Москвой 24».

В ночь на субботу также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит 5-10 градусов ниже нуля. Днем снег продолжится, а столбики термометров покажут от 0 до -5. Уже в воскресенье ночью температура опустится до -12, при этом днем не будет холоднее -6.

В начале следующей недели ночами ожидается похолодание до -17 градусов, однако днями температура не будет опускаться ниже 7 градусов ниже нуля.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

«На 4 °С выше нормы»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
#ночь
#снег
#температура
#похолодание
#погода
#весна
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья
06 марта 2024, 12:35

Фото: Татьяна Рунова

Бездомную кошку с необычайно крупным носом спасла от собак в Волоколамске зооволонтёр Ирина Котенёва, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Муся родилась в подвале жилого дома и была дикой. Не выбегала на улицу и постоянно пряталась от людей. Собаки задушили одного кота из дома, в подвале которого жила Муся. Мы приняли решение отправить собак в отлов и поймать кошку, чтобы забрать её на передержку», — рассказала Ирина.
Кошка полностью здорова, анализы в норме. Животное стерилизовано и сейчас для него ищут дом и хозяев. А необычно большой нос Муси, по мнению ветеринаров, является не патологией, а личной особенностью развития.

Читайте также:

В Подмосковье планируют построить центр благополучия животных «Лохматый Ангел»

Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка

В Домодедове измученная живодёрами овчарка ищет новых хозяев
#животное
#животные
#коты
#волоколамск
#волонтёр
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 8-10 марта
06 марта 2024, 12:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, а также первого Московского центрального диаметра изменится 8-10 марта из-за строительства путепроводной развязки между станциями Тестовская и Беговая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Движение будет скорректировано в период с 23:00 до 9 утра. Часть поездов проследует по укрученным маршрутам, из-за чего на МЦД-1 перерыв между поездами до 7:30 утра составит один час, а с 7:30 до 9:00 — 20 минут», — говорится в сообщении.
Интервалы между электричками Белорусского направления увеличатся до 10-15 минут, на Савеловском направлении интервалы вырастут до 10 минут. Кроме того, может быть изменено количество остановок.

Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании-перевозчика.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в мартовские праздники

На мартовские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы

Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте
#расписание
#электрички
#савёловское направление
#белорусское направление
#мцд-1
#цппк
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тюльпаны, нарциссы и гиацинты»: Флористы назвали самые популярные цветы на 8 марта
Тюльпаны, нарциссы и гиацинты считаются самыми популярными цветами для 8 марта
06 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Самые популярные цветы на 8 марта назвали президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева, а также дали советы по уходу за ними.
По словам флористов, традиционными цветами для 8 марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари (так называемый мышиный гиацинт), а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — рассказала Сафронова в беседе с RT.

При этом Николаева пояснила, что самым «выносливым» цветком считается альстрёмерия или перуанская лилия. По словам специалиста, она стоит почти месяц до роспуска последнего бутона. Кроме того, розы из Колумбии и Эквадора тоже стоят долго, если за ними ухаживать. При этом меньше всех стоит мимоза и нарцисс.

Для того, чтобы соблюдать чистоту в вазе Николаева посоветовала использовать кризал. Это средство на основе лимонной кислоты, оно дезинфицирует воду. Кроме того, для этой же цели можно использовать каплю отбеливающего средства или хлорки.

Также флорист объяснила, что лисья цветов не должна находиться в воде. По ее словам, герберы любят, когда в вазе мало воды – не более 5 см. А тюльпаны и вовсе можно положить в холодильник в ящик для овощей. Однако делать это нужно так, чтобы цветам ничего не мешало.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта

«Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?

Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта
#розы
#подарки
#женщины
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тучкове снесли аварийный двухэтажный жилой дом
06 марта 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный каменный жилой дом высотой в два этажа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Восточной улице в рабочем посёлке Тучково Рузского городского округа.
«Дом был построен в 1954 году. Его общая площадь составляла свыше 700 квадратных метров. По результатам обследования здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили в 2017 году, а строение было решено демонтировать. Сейчас дом снесли, участок земли, который он занимал, расчищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение относительно того, как использовать освободившийся участок, ещё не принято.

Всего на территории Рузского городского округа было выявлено 212 аварийных зданий, а также недостроенных объектов и самостроев. 87 из них снесены либо достроены и приведены в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

Читайте также:

В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин

В Домодедове снесли аварийную постройку у ж/д станции

В Мытищах снесли ветхий многоквартирный дом
#рузский городской округ
#тучково
#снос
#дом
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девушка осужденного футболиста «Спартака» выложила видео с ним из ночного клуба
Девушка Квинси Промеса Табата Робинсон выложила видео с ним из ночного клуба
06 марта 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Подруга футболиста из московской команды «Спартак» Квинси Промеса опубликовала видео из ночного клуба, на котором спортсмен, осужденный за контрабанду наркотиков, отдыхает вместе с ней, сообщает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спортсмен не смог выехать из ОАЭ в составе своей команды в Россию, так как был задержан в аэропорту.





Причиной, по которой ему не разрешили покидать страну стал приговор суда, вынесенный Промесу за контрабанду наркотиков.

Примечательно, что это не единственное уголовное дело в отношении футболиста. В 2023 году легионер «Спартака» получил 18 месяцев тюрьмы за то, что напал на своего брата с ножом.

Читайте также:

Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги

В Дубае задержали футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса

Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»


#приговор
#уголовное спортсмен
#спартак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта
Большинство российских женщин мечтают о романтическом подарке на 8 марта
06 марта 2024, 11:43

Фото: iStock/Andrii Borodai

Большинство российских женщин хотели бы получить романтический подарок на 8 марта. Такие данные следуют из соцопроса, проведенного интерьерной компанией Mr.Doors в преддверии Международного женского дня.
В рамках опроса женщинам предлогалось анонимно ответить на вопрос: «Какому подарку на 8 Марта вы обрадуетесь больше?». 63% опрошенных заявили, что мечтают о романтическом подарке, а 37% представительниц прекрасного пола хотели бы получить практичные подарки для дома.

«Благодаря «гениальным» мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку», — передает «Вечерняя Москва» слова одной из опрошенных дам.

При этом последние годы наблюдается тренд на подарки в виде мебели и предметов интерьера.

Читайте также:

«Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?

Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта

В Красногорске 7 марта состоится открытие выставки «Женский день» в Музее Победы
#москва
#подарки
#мужчины
#выставки
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф