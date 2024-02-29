В Подмосковье ввели новые льготы для участников СВО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции ввели в Московской области: теперь бесплатную путёвку в центр реабилитации «Ясенки» будет получать не только сам боец, но и один из членов его семьи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу. Поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Кроме того, в ходе восстановительного курса и после него боец будет бесплатно обеспечиваться нужными ему средствами реабилитации.
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