В Подмосковье приёмным родителям перечислили увеличенную ежегодную выплату

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежегодное пособие на приёмных детей, которое выплачивают в Московской области, уже перечислили получателям, сумма пособия в этом году выросла и составила около 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей. С прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тыс. рублей, так что на каждого ребёнка было перечислено по 44 806 рублей», — уточнила глава министерства Людмила Болатаева.Выплата проактивная, заявлений для её получения писать не надо. Деньги на счёт опекуна переводятся автоматически, о факте начисления приходит СМС-оповещение.
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Лев Каштанов