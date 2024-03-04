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В Подмосковье приёмным родителям перечислили увеличенную ежегодную выплату

04 марта 2024, 14:37
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежегодное пособие на приёмных детей, которое выплачивают в Московской области, уже перечислили получателям, сумма пособия в этом году выросла и составила около 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей. С прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тыс. рублей, так что на каждого ребёнка было перечислено по 44 806 рублей», — уточнила глава министерства Людмила Болатаева.
Выплата проактивная, заявлений для её получения писать не надо. Деньги на счёт опекуна переводятся автоматически, о факте начисления приходит СМС-оповещение.


Единовременную выплату можно потратить на игрушки, одежду, канцтовары и прочие вещи для комфорта ребёнка. Кроме того, эти деньги могут быть использованы на оплату жизненно важных услуг.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подготовили более 300 резервных пунктов для голосования
04 марта 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

320 передвижных и стационарных резервных пунктов для голосования на выборах президента Российской Федерации подготовили в Московской области на случай различных внештатных ситуаций, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Подготовка резервных пунктов для голосования является частью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности избирателей и правопорядка в ходе голосования», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках обеспечения правопорядка все участковые избирательные комиссии будут оборудованы металлодетекторами: из них 75% — стационарными рамками, 25% — переносными. На всех избирательных участках будет работать система видеофиксации, кроме того, камеры «Безопасного региона» будут отслеживать ситуацию и на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

На каждом участке для голосования будет дежурить полиция, а сейчас в регионе проводятся совместные учения правоохранителей и членов УИК по отработке действий в случае террористической угрозы.

Выборы президента РФ состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они будут проводиться ​в течение трёх дней — 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#президент
#безопасность
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#московская область
#подмосковье
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Психолог Еронина рассказала, как найти идеальное хобби для ребёнка
04 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Психолог, АСТ-терапевт центра детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина рассказала в беседе с RuNews24, как подобрать для ребёнка идеальное хобби.
Залогом успешного выбора занятия является совпадение интересов ребёнка с его способностями. Чтобы их выявить, недостаточно простого общения. Важно, чтобы ребёнок рассказал о своих предпочтениях, но их необходимо подкрепить практикой.

Начав заниматься чем-то, ребёнок может обнаружить, что реальность не совпадает с его представлениями об этом увлечении. В этом случае нельзя сразу отказываться от хобби. Можно попробовать перевести ребёнка в другой кружок по этому же направлению, поскольку ему могло не понравиться не само занятие, а, например, преподаватель или место.

Собеседница RuNews24 призвала родителей проявить терпение, поскольку поиск нужного занятия может затянуться. Но за это время ребёнок научится делать выбор, определять, что ему близко, а что – нет, сформирует свои ценности.

Также родителям необходимо объяснить ребёнку, что достижение результата – это всегда 99% усилий и лишь 1% таланта. Важно поддерживать его мелкие успехи, чтобы сформировать позитивное видение дальнейших масштабных достижений.

Когда речь идёт о дополнительных занятиях, направленных на повышение успеваемости по конкретным школьным предметам, необходимо правильно преподнести ребёнку эту информацию. Можно предложить ему поучаствовать в составлении расписания и выборе преподавателя, чтобы показать ребёнку, что он активный участник процесса, и именно от его заинтересованности зависит итоговый результат.

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#воспитание
#дети
#кружки
#психолог
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Подмосковные школьники могут принять участие в новом сезоне «Битва роботов»
04 марта 2024, 13:55

Фото: istockphoto / charles taylor

Подмосковных школьников и студентов приглашают принять участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на участие все желающие могут на Едином портале госуслуг до 10 марта включительно.

«С 2024 года соревнования будут проходить в 2 дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В состав команды любой возрастной категории могут входить от одного до пяти человек. В детской категории «Битва мини-роботов» будет отобрано до 32 команд. Возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см. В чемпионате робототехники взрослой категории отберут до 64 команд. Для участия необходимо иметь робот весом не более 110 кг и размерами до 150×150×200 см», — подчеркнули в министерстве.

Стоит, отметить, что регламент Международного чемпионата по битве роботов находится на Едином портале госуслуг.

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#соревнования
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Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
Юрист Георгиева: надбавку к зарплате в марте можно получить за работу в праздник
04 марта 2024, 13:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне смогут получить повышенную зарплату при выходе на работу в праздничные дни в марте. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила юрист Алла Георгиева.
Для большого количества россиян эта рабочая неделя будет укороченной в связи с празднованием Международного женского дня, который в этом году выпал на пятницу.

При этом, несмотря на праздничные дни, сотрудники непрерывно действующих организаций продолжат трудиться. К ним, например, относятся работники сферы обслуживания населения, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Однако привлечь к труду могут и сотрудников, которые работают на пятидневке. Это возможно, если возникли заранее непредвиденные обстоятельства. Но для этого необходимо получить письменное согласие сотрудника, который должен выйти в свой рабочий день.

Согласно законодательству, работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сотрудников, работающих по дневным и часовым тарифным ставкам. Также, если специалист в эти дни отработал сверх месячной нормы времени, его занятость оплачивается по двойной ставке.

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#8 марта
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Строительная готовность автомобильного тоннеля в Видном достигла 50%
04 марта 2024, 13:37

Фото: Виктория Селиванова

Автомобильный тоннель, который станет частью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), строят на Завидной улице в городе Видное, в настоящее время на объекте завершена половина всех работ. Об этом рассказал глава проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павел Воробьёв, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Сейчас завершены монолитные работы на восьмой и девятой секции туннеля, забетонировано 50% седьмой секции. Сейчас запланирована подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для дальнейших работ», — отметил Воробьёв.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, она будет проходить через пять подмосковных округов: Ленинский, Лыткарино. Балашиха, Раменский и Люберцы. Сейчас общая готовность объекта составляет около 25 процентов.

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#ленинский городской округ
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#дорогимо
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В этом году в Южном Бутово откроются два новых детских сада
04 марта 2024, 13:01

Фото: Виктория Селиванова

В этом году в микрорайоне Южное Бутово Ленинского городского округа откроются два новых детских сада. Об этом сообщил корреспондент.
Детский сад №4 на 225 мест уже на 95% готов и ведутся работы по покраске стен и нанесению декоративных элементов, а также завоз необходимого оборудования. Кроме этого, в параллель также строится дошкольное учреждение №3, где на сегодняшний день строительные работы находятся на стадии монолитных работ.

«Ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада №4 – июнь, а садик №3 примет малышей в декабре 2024 года. Развитие и модернизация системы образования — одно из ключевых направлений работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва», — поделился директор по строительству ГК ФСК Южное Бутово Александр Гуль.

Стоит отметить, что учреждения строятся в рамках развития инфраструктуры нового микрорайона Ленинского городского округа.

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#детский сад
#модернизация
#развитие
#подмосковье
#ленинский городской округ
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Опубликован график приёма граждан в правительстве Подмосковья в марте
04 марта 2024, 12:58

Фото: Фотобанк МО

График приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в марте текущего года опубликовали в регионе, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Кроме того, обнародован график приёма жителей региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Получить консультацию адвоката можно по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Право на бесплатную помощь юристов имеют только жители Московской области.
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону: 7 (498) 602-31-13.
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#подмосковье
#красногорск
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Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку
04 марта 2024, 12:32

Фото: Валерий Гореловский

Весенний паводок не застанет врасплох строителей автомобильного моста через Оку на 102-м км трассы М-2 в городском округе Серпухов, на этот случай разработан регламент. Об этом заявил глава отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Если уровень воды в реке поднимется до уровня высоких вод, мы знаем, что делать, у нас уже предусмотрены мероприятия», — рассказал Хохлов.
Он заверил, что ни подтопления объекта, ни приостановки работ не будет.

«Даже если уровень река разольётся, установленные в русле башенные краны обеспечат возможность работать выше уровня воды», — пояснил руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.

В настоящее время работы по капитальному ремонту автомоста идут в графике. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале будущего года.

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#дорогимо
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«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков
04 марта 2024, 12:30

Фото: istock / Peach_iStock

В воскресенье 10 марта состоится Новолуние. Луна расположится в Рыбах. Наступает период благоприятный для медитаций и для того, чтобы прислушаться к интуиции. Мечтать благоприятно, но надо быть при этом реалистами и твёрдо стоять на ногах.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологический прогноз с 4 по 10 марта для всех 12 знаков зодиака.

В деловой сфере появятся возможности, которые не видели раньше или, которые ранее были не востребованы. Благоприятно больше общаться с деловыми партнёрами и коллегами, делиться своими мыслями и постараться увлечь их своими идеями. Перед принятием важных решений желательно брать паузу.

В любви нужно быть сочувствующими и уметь сопереживать партнёру. Безусловная любовь и искренние чувства могут значительно сблизить. Лучше добровольно брать ответственность друг за друга.

Серьёзность и стабильность необходимы для прочности союза. В новых отношениях, которые еще не проверены временем, надо быть очень разборчивыми. Иллюзии и всё ненастоящее развеется в ближайший лунный месяц.

В вопросах здоровья возможно исцеление. Важно обратить внимание на свое настроение и исследовать духовную сторону жизни.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо разгадать свои сны. Они могут быть вещими и очень увлекательными на этой неделе.

Тельцу важно быть романтичным и демонстрировать свои чувства. Влюблённость подарит вдохновение.

Близнецам нужно быть сосредоточенными. У них все получится, если не торопиться и учитывать факты и реальное положение дел.

Раку благоприятно поддерживать у себя хорошее настроение, беречь своё здоровье и хорошо питаться.

Льву надо флиртовать и демонстрировать свои лучшие качества. Он будет притягивать к себе восхищенные взгляды.

Деве поможет трудолюбие и работоспособность. Её профессионализм оценит руководство.

Весы почувствуют духовный подъём прилив сил. Они обнаружат в себе новые способности и таланты.

Скорпиона ждёт интенсивная неделя. Ему важно контролировать свои эмоции, и он сможет из всего извлечь пользу.

У Стрельца в любви отношения пройдут проверку на прочность и серьёзность. Новизна и неожиданный поворот судьбы благоприятны.

Козерогу надо следовать своим идеалам и идти к своей цели. Ему нужно пересмотреть свой образ жизни и улучшить его.

Водолею благоприятно делать покупки. Они его обрадуют и украсят. Побольше времени лучше проводить с друзья и надо быть добрым от души.

Рыб ждут удивительные события. Обстоятельства будут складываться необычно.

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