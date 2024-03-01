Проект «Активное долголетие» подготовил к весне новые активности

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Участников подмосковного проекта «Активное долголетие» с наступлением весны ждут новые виды активностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министр социального развития Московской области.
«Долголетам предложат создание брайн рума для развития мозга, журналистику, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое. Участники проекта часто выходят за рамки занятий. Они выступают на радио, читая разные произведения, участвуют в лекциях на телевидении, ставят спортивные рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений», – разъяснили в ведомстве.Там добавили, что «Активное долголетие» даже позволяет освоить новую профессию.
«Почти пять лет подмосковный проект дарит жителям старшего поколения заряд эмоций и бодрости, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. Он объединил уже более 315 тысяч человек. И весна в этом сезоне богата на новые активности», – сказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что участниками программы «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Подробности можно найти на сайте проекта.
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