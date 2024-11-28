«Лучше на Мальдивы»: Волочкова объяснила, почему предпочла острова походу в Большой театр

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» поддержала недовольство Милонова о ценах в Большом театре и мнение Цискаридзе.
«Всё, что происходит в Большом театре после того, как оттуда, извините, нас изгнали (меня и Колю Цискаридзе), происходит полный беспредел. И то, что сейчас происходит с повышением цен на балет «Щелкунчик» и другие — издевательство над зрителем», — сказала балерина.
По ее словам, раньше зрители приходили в театр и, любя балет, рукоплескали артистам, а в текущий момент происходит другая ситуация.
«Сейчас могут позволить себе прийти в Большой театр только толстосумы с деньгами. Приходят их кошелки, которые, как говорит, не боясь правды, Коля Цискаридзе, приходят чисто сфотографироваться на фоне люстры, которую украли во время реконструкции», — сообщила она.
Она добавила, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы платить меньше налогов, а потом втридорога перепродает стоящим в очереди людям.
«Люди мерзнут и тратят свое здоровье ради того, чтобы попасть на балет «Щелкунчик». Я хочу сказать, что 60 тысяч рублей за один билет — это что? Я пришла в этот небольшой Мариинский театр на балет в 5 лет, и у меня появилась цель — стать балериной. Но это был театр, мама купила билет за 5 рублей, понимаете? А сегодня втроём сходить — 180 тысяч. Я уже купила себе билет на Мальдивы, и за эти деньги полечу отдохнуть и восстановить свои силы», — поделилась балерина.
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