Для медучреждений Подмосковья закупят более 100 аппаратов для физиотерапии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более ста аппаратов для физиотерапии закупят для поликлиник и больниц Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этом году мы планируем закупить 118 единиц оборудования для физиотерапии пациентов. Оно поступит в двадцать две подмосковные медицинские организации», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Московской области Алексея Сапанюка.В министерстве уточнили, что планируется закупить комплексы для восстановления организма после перенесённых заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, а также для лечения различных неврологических болезней.
Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник региона по поручению губернатора Андрей Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Читайте также:
Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы
Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей
Лев Каштанов