Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы

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Сомнолог Павел Кудинов заявил, что работа в ночные часы вредна для организма настолько, что может вызвать онкологию, а также проблемы с сердцем.
Также в группу риска входят люди с графиком 2/2.
Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
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«Со временем возникает бессонница. Отоспать необходимые 8 часов станет невозможно, и у человека возникнет хронический недосып, что повлечет за собой проблемы с трудоспособностью. Но по сравнению с развивающимися сердечно-сосудистыми болезнями это не так страшно. А падение иммунитета повлечет за собой ещё и онкологические заболевания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
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Мелисса Тимофеева