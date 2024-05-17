Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли двум несовершеннолетним, пострадавших от укусов змей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское хирургическое отделение со змеиными укусами поступили два ребёнка – 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Школьник, гуляя в поле, нечаянно наступил на змею, и она укусила его. Девочка хотела провести фотосессию со змеёй и не рассчитала последствий.
Специалисты призвали соблюдать технику безопасности при прогулках по лесам и полям. Необходимо внимательно смотреть под ноги, а при обнаружении змеи не приближаться к ней и не пытаться взять в руки. Если змея всё же укусила, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
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«Юных пациентов госпитализировали в детское хирургическое отделение и назначили лечение. В обоих случаях змеи оказались не ядовитыми. Спустя непродолжительный период стационарного лечения дети были выписаны», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области Владимир Трунов.
Специалисты призвали соблюдать технику безопасности при прогулках по лесам и полям. Необходимо внимательно смотреть под ноги, а при обнаружении змеи не приближаться к ней и не пытаться взять в руки. Если змея всё же укусила, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
«Не паникуйте – волнение только стимулирует ускорение сердечного ритма и приводит к быстрому проникновению яда в кровь. Дышите медленно и глубоко. Осмотрите место укуса. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так как это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода», – посоветовал заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.Он напомнил, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд, так как он может проникнуть в организм через слизистую оболочку рта. Место укуса лучше обработать антисептиком, перекисью водорода, раствором марганцовки или йодом. Не нужно перетягивать пострадавшую конечность жгутом, так как это только усилит воздействие яда и может привести к некрозу.
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Лора Луганская