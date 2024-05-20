Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ

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Школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет. Об этом сообщил врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
«Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным – включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Это, например, сыр, творог, натуральный йогурт, чёрный шоколад и фрукты», – сказал Асанов РИА Новости.По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы. Они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это приведёт к ухудшению концентрации внимания.
Ранее сообщалось, что основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 23 мая по 5 июля.
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