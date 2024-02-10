Песков назвал самое главное в интервью Путина журналисту Карлсону

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Самое главное в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону то, что речь и слова российского лидера услышат на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркну, что не следует ожидать общемирового одобрения и поддержки мнения главы российского государства. Однако то, что такое огромное количество людей услышит его, — само по себе является отрадным фактом. Они хотя бы задумаются о том, прав Путин или нет, а думающий человек — это всегда хорошо, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов