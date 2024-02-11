Песков: На острые вопросы журналист Карлсон получил бы от Путина жёсткие ответы

Фото: сайт Кремля
Западной аудитории повезло, что Карлсону во время интервью с российским президентом и он не задавал излишне острых или некорректных вопросов. Иначе он получил от Владимира Путина резкую отповедь, а это многим могло бы не понравиться.
По словам пресс-атташе президента РФ, Такер Карлсон вёл себя вполне профессионально и темы для разговора обозначил корректно, как и полагается журналисту в беседе с главой государства, особенно такого государства, как Россия.
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Александр Бойцов